【本港經濟】金管局：去年底綜合利率升至０﹒３８厘

《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在２０１７年

１２月底為０﹒３８厘，較１１月底的０﹒３２厘上升６基點。綜合利率上升，反映月內存款及

銀行同業資金的加權資金成本均增加。（ｂｉ）

