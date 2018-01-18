《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在２０１７年
１２月底為０﹒３８厘，較１１月底的０﹒３２厘上升６基點。綜合利率上升，反映月內存款及
銀行同業資金的加權資金成本均增加。（ｂｉ）
18/01/2018 16:46
【本港經濟】金管局：去年底綜合利率升至０﹒３８厘
《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在２０１７年
１２月底為０﹒３８厘，較１１月底的０﹒３２厘上升６基點。綜合利率上升，反映月內存款及
銀行同業資金的加權資金成本均增加。（ｂｉ）
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