【本港經濟】港最新失業率跌至２﹒９％，近２０年來首次低於３％

《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由２０１７年９月至

１１月的３％，下降至１０月至１２月的２﹒９％，為近２０年以來首次低於３％。就業不足率

在該兩段期間則保持不變，維持於１﹒１％的水平。

與９月至１１月比較，在１０月至１２月期間失業率（不經季節性調整）的下跌主要見於地

產業及建造業內的地基及上蓋工程。

總就業人數由９月至１１月的３８４﹒０３萬人，上升至１０月至１２月的３８５﹒０６萬

人，增加約１０３００人。同期的總勞動人口亦由３９５﹒８萬人上升至３９６﹒０４萬人，增

加約２４００人。

失業人數（不經季節性調整）由９月至１１月的１１﹒７８萬人下跌至１０月至１２月的

１０﹒９８萬人，減少約８０００人。就業不足人數方面，１０月至１２月的數字為４﹒２１萬

人，與９月至１１月的數字（４﹒１６萬人）相若。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場進一步趨緊。經季節性調整的失業率在１０月至

１２月微跌０﹒１個百分點至２﹒９％，為近２０年以來首次低於３％。同時，就業不足率連續

第六個期間維持於１﹒１％的低水平。總就業人數及勞動人口於最新期間維持可觀的按年升幅。

羅致光表示，這主要是由於香港經濟持續增長、全球經濟環境大致向好令外部需求保持強勁

，加上內部需求亦穩健增長等因素。展望未來，整體經濟環境向好，勞工市場短期內將偏緊。然

而，會繼續密切留意外圍各項不明朗因素以及本地勞工市場的發展。（ｂｉ）

