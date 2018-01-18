【史上新高】港股再創新高收３２１２１升１３８點，成交近二千億

《經濟通通訊社１８日專訊》港股昨日突破歷史新高，今日再下一城，推上新高至

３２２３３點，成交大增至近二千億元。

美股三大股指再創出收市新高，道指收２６１１５升３２２點，港股今日高開１６５點報

３２１４８點，在內銀股等多隻重磅股帶動下，一度炒高至３２２３３再創史上新高。港股其後

升幅收窄，午後更曾倒跌１１３點報３１８６９。在資金炒作中移動（００９４１）５Ｇ概念下

，港股回升，下午三時內地公布２０１７年ＧＤＰ數據勝市場預期，升幅再度擴大，最終全日收

漲１３８點或０﹒４３％，報３２１２１，再創出收市新高。

國家統計局最新公布，２０１７年全年國內生產總值ＧＤＰ為８２７１２２億元人民幣，增

長６﹒９％，穩中向好，好於預期。上證綜合指數收報３４７４，升３０點或０﹒８７％。國企

指數收報１３０９４，上升１﹒７６％或２２６點。

全日主板成交增加１０％至１９６３﹒４２億元，再創逾兩年半以來最大成交日。



＊中移動炒５Ｇ概念收升近３％＊



５１隻恆指成分股中，２２隻上升，２５隻下跌，４隻持平。

中移動炒作５Ｇ概念，全日升２﹒９１％報８１﹒４５元，為升幅第二大藍籌股，為恆指帶

來４５點升幅。中移動研究院副院長黃宇紅表示，集團將聯合７家聯合單位，在５大城市，建設

５００站規模，形成２６類５Ｇ業務場景。

中國聯通（００７６２）成升幅第三大藍籌，收升２﹒８９％報１１﹒３８元。中國電信

（００７２８）升１﹒０６％，報３﹒８２元。

中資金融股仍然是升市火車頭，摩通唱好內銀股。工行（０１３９８）為升幅最大恆指成分

股，收升３﹒１７％報７﹒１６元，盤中見７﹒２元上市新高；建行（００９３９）亦漲

２﹒８１％收８﹒４２元，盤中亦見８﹒４４元上市新高；農行（０１２８８）亦曾破頂見

４﹒４５元，收升３﹒４９％報４﹒４５元；中行（０３９８８）收升２﹒３２％報４﹒４１元

。



＊中資金融股繼續成升市火車頭＊



國壽（０２６２８）持平收２６﹒２元，平保（０２３１８）具分拆概念，收升２﹒６６％

報９２﹒５元，盤中見９３元上市新高。

其他重磅股個別發展，匯控（００００５）升０﹒４７％報８５﹒４５元，盤中見８６元逾

九年高位；友邦（０１２９９）跌２﹒２１％報６６﹒５元；騰訊（００７００）曾見４５４元

上市新高，收跌０﹒２７％報４４７﹒８元；港交所（００３８８）收升０﹒６８％報

２９７﹒６元，曾見３０１元上市新高。

手機設備股回復跌勢，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）成跌幅第二及第

三位恆指成分股，分別挫４﹒０６％報１３４﹒６元，及跌３﹒３３％收１０７﹒３元。

汽車股個別發展，吉利（００１７５）跌４﹒２７％收２４﹒６５元，表現最差藍籌股；東

風（００４８９）急升５﹒６３％收９﹒９５元；北京汽車（０１９５８）跌４﹒２６％收報

１１﹒６８元；比亞迪（０１２１１）軟２﹒１８％收６９﹒６元。摩通研究報告料今年投資者

對汽車股採「逆向投資策略」並會期望「追落後」，認為北京汽車及比亞迪會是於今年跑出的

「黑馬」。摩通將吉利評級由「增持」下調至「中性」，目標價由４０元降至３０元。

醫療相關股全面炒高，希瑪（０３３０９）收升５８﹒２７％報１５﹒４元，盤中見

１９﹒９元上市新高；愛康（０１７８９）升４９﹒８４％，報４﹒７２元；盈健

（０１４１９）漲１９﹒３％報２﹒０４元；現代牙科（０３６００）亦升２６﹒４８％收

２﹒７７元。（ｅｃ）

