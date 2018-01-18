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即市新聞

18/01/2018 16:10

【史上新高】港股再創新高收３２１２１升１３８點，成交近二千億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股昨日突破歷史新高，今日再下一城，推上新高至
３２２３３點，成交大增至近二千億元。
　　美股三大股指再創出收市新高，道指收２６１１５升３２２點，港股今日高開１６５點報
３２１４８點，在內銀股等多隻重磅股帶動下，一度炒高至３２２３３再創史上新高。港股其後
升幅收窄，午後更曾倒跌１１３點報３１８６９。在資金炒作中移動（００９４１）５Ｇ概念下
，港股回升，下午三時內地公布２０１７年ＧＤＰ數據勝市場預期，升幅再度擴大，最終全日收
漲１３８點或０﹒４３％，報３２１２１，再創出收市新高。
　　國家統計局最新公布，２０１７年全年國內生產總值ＧＤＰ為８２７１２２億元人民幣，增
長６﹒９％，穩中向好，好於預期。上證綜合指數收報３４７４，升３０點或０﹒８７％。國企
指數收報１３０９４，上升１﹒７６％或２２６點。
　　全日主板成交增加１０％至１９６３﹒４２億元，再創逾兩年半以來最大成交日。

＊中移動炒５Ｇ概念收升近３％＊

　　５１隻恆指成分股中，２２隻上升，２５隻下跌，４隻持平。
　　中移動炒作５Ｇ概念，全日升２﹒９１％報８１﹒４５元，為升幅第二大藍籌股，為恆指帶
來４５點升幅。中移動研究院副院長黃宇紅表示，集團將聯合７家聯合單位，在５大城市，建設
５００站規模，形成２６類５Ｇ業務場景。
　　中國聯通（００７６２）成升幅第三大藍籌，收升２﹒８９％報１１﹒３８元。中國電信
（００７２８）升１﹒０６％，報３﹒８２元。
　　中資金融股仍然是升市火車頭，摩通唱好內銀股。工行（０１３９８）為升幅最大恆指成分
股，收升３﹒１７％報７﹒１６元，盤中見７﹒２元上市新高；建行（００９３９）亦漲
２﹒８１％收８﹒４２元，盤中亦見８﹒４４元上市新高；農行（０１２８８）亦曾破頂見
４﹒４５元，收升３﹒４９％報４﹒４５元；中行（０３９８８）收升２﹒３２％報４﹒４１元


＊中資金融股繼續成升市火車頭＊

　　國壽（０２６２８）持平收２６﹒２元，平保（０２３１８）具分拆概念，收升２﹒６６％
報９２﹒５元，盤中見９３元上市新高。
　　其他重磅股個別發展，匯控（００００５）升０﹒４７％報８５﹒４５元，盤中見８６元逾
九年高位；友邦（０１２９９）跌２﹒２１％報６６﹒５元；騰訊（００７００）曾見４５４元
上市新高，收跌０﹒２７％報４４７﹒８元；港交所（００３８８）收升０﹒６８％報
２９７﹒６元，曾見３０１元上市新高。
　　手機設備股回復跌勢，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）成跌幅第二及第
三位恆指成分股，分別挫４﹒０６％報１３４﹒６元，及跌３﹒３３％收１０７﹒３元。
　　汽車股個別發展，吉利（００１７５）跌４﹒２７％收２４﹒６５元，表現最差藍籌股；東
風（００４８９）急升５﹒６３％收９﹒９５元；北京汽車（０１９５８）跌４﹒２６％收報
１１﹒６８元；比亞迪（０１２１１）軟２﹒１８％收６９﹒６元。摩通研究報告料今年投資者
對汽車股採「逆向投資策略」並會期望「追落後」，認為北京汽車及比亞迪會是於今年跑出的
「黑馬」。摩通將吉利評級由「增持」下調至「中性」，目標價由４０元降至３０元。
　　醫療相關股全面炒高，希瑪（０３３０９）收升５８﹒２７％報１５﹒４元，盤中見
１９﹒９元上市新高；愛康（０１７８９）升４９﹒８４％，報４﹒７２元；盈健
（０１４１９）漲１９﹒３％報２﹒０４元；現代牙科（０３６００）亦升２６﹒４８％收
２﹒７７元。（ｅｃ）

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