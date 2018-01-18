《經濟通通訊社１８日專訊》香港眾志常委周庭今早正式報名出戰香港島立法會補選。她表
示，目標是重奪羅冠聰的議席，同時展示放棄英籍的文件。
周庭表示，她出選港島區得到民主派全力支持，如果報名不被接納，香港亦會有「Ｐｌａｎ
Ｂ」，惟拒絕透露該名人選，僅一再強調是「大家熟悉的人」。
另外，她又表示已經完成放棄英籍的手續，亦已收到英方的確認文件。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/01/2018 10:44
【立會補選】周庭報名參選港島區補選，並宣布已棄英籍
《經濟通通訊社１８日專訊》香港眾志常委周庭今早正式報名出戰香港島立法會補選。她表
示，目標是重奪羅冠聰的議席，同時展示放棄英籍的文件。
周庭表示，她出選港島區得到民主派全力支持，如果報名不被接納，香港亦會有「Ｐｌａｎ
Ｂ」，惟拒絕透露該名人選，僅一再強調是「大家熟悉的人」。
另外，她又表示已經完成放棄英籍的手續，亦已收到英方的確認文件。（ｆｗ）（ｚｚ）
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