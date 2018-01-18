【駐京專電】中證監：７家企業首發申請上會，３家通過３家被否

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中證監公告，７家企業首發申請上會，３

家通過３家被否，１家暫緩表決。欣銳科技、天奧電子、華夏航空首發申請獲通過，天元集團、

龍利得、時代裝飾首發申請被否，明德生物首發暫緩表決。

