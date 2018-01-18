《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，海航集團董事局主席陳峰在紐約出席活動時表示
，與黑石集團在很多項目上有重大合作。他深信美國還有其他更好的企業會與海航合作。
陳峰稱，海航集團最近幾年來在美國投資愈來愈多，涉及酒店、高科技以及不動產，集團正
不斷擴大在美國的業務；當地員工已超過３萬人，而且又是波音飛機最大的買家之一。他相信海
航集團毫無疑問將在２０１８年進入世界５００強前１００位。（ｃｌ）
18/01/2018 11:19
【海航動向】海航集團主席陳峰：與黑石在許多項目上有重大合作
《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，海航集團董事局主席陳峰在紐約出席活動時表示
，與黑石集團在很多項目上有重大合作。他深信美國還有其他更好的企業會與海航合作。
陳峰稱，海航集團最近幾年來在美國投資愈來愈多，涉及酒店、高科技以及不動產，集團正
不斷擴大在美國的業務；當地員工已超過３萬人，而且又是波音飛機最大的買家之一。他相信海
航集團毫無疑問將在２０１８年進入世界５００強前１００位。（ｃｌ）
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