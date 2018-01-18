【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７５點子，報６﹒４４００

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４０１，較上個交易日貶

６６點子，五連升斷纜。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒４４００，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４３２５。（ｊｙ）

