《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４０１，較上個交易日貶
６６點子，五連升斷纜。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒４４００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４３２５。（ｊｙ）
18/01/2018 09:41
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７５點子，報６﹒４４００
《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４０１，較上個交易日貶
６６點子，五連升斷纜。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒４４００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４３２５。（ｊｙ）
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