【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升７０點子，報６﹒４２５５

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４２５５，

較上個交易日４時３０分收盤價升７０點子，為２０１５年１２月８日以來新高。全日在

６﹒４２３３至６﹒４４２１之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５６點子，報６﹒４２７０。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４４０１，較上個交易日貶６６點子，五連升斷纜。

（ｊｙ）

