《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購利率為２﹒５％、７００億元１４天期逆回購利率為２﹒６５％，１００億元６３天期
逆回購利率為２﹒９５％，全部與上次持平。
公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元，本周累計淨投放
５１００億元。（ｋｌ）
18/01/2018 09:53
【人行放水】人行１６００億逆回購利率持平，淨投放９００億
《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購利率為２﹒５％、７００億元１４天期逆回購利率為２﹒６５％，１００億元６３天期
逆回購利率為２﹒９５％，全部與上次持平。
公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元，本周累計淨投放
５１００億元。（ｋｌ）
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調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
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