《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局公布，２０１７年，銀行累計結售匯逆差７６４８
億元人民幣（等值１１１６億美元），同比下降６７％，其中９月、１０月和１２月結售匯呈現
順差；代客累計結售匯逆差４７６２億元人民幣。
２０１７年１２月，銀行結售匯順差３９５億元人民幣（等值６０億美元）。其中，銀行代
客結售匯順差４４５億元人民幣。
結售匯是影響國內外匯供求的主要因素，是反映本幣未來升貶的重要指標。２０１７年１１
月，銀行結售匯及代客結售匯一度重現雙逆差。（ｊｙ）
18/01/2018 10:19
【聚焦人幣】外匯局：去年結售匯逆差１１１６億美元，降６７％
《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局公布，２０１７年，銀行累計結售匯逆差７６４８
億元人民幣（等值１１１６億美元），同比下降６７％，其中９月、１０月和１２月結售匯呈現
順差；代客累計結售匯逆差４７６２億元人民幣。
２０１７年１２月，銀行結售匯順差３９５億元人民幣（等值６０億美元）。其中，銀行代
客結售匯順差４４５億元人民幣。
結售匯是影響國內外匯供求的主要因素，是反映本幣未來升貶的重要指標。２０１７年１１
月，銀行結售匯及代客結售匯一度重現雙逆差。（ｊｙ）
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