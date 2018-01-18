【聚焦人幣】外匯局：去年結售匯逆差１１１６億美元，降６７％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局公布，２０１７年，銀行累計結售匯逆差７６４８

億元人民幣（等值１１１６億美元），同比下降６７％，其中９月、１０月和１２月結售匯呈現

順差；代客累計結售匯逆差４７６２億元人民幣。

２０１７年１２月，銀行結售匯順差３９５億元人民幣（等值６０億美元）。其中，銀行代

客結售匯順差４４５億元人民幣。

結售匯是影響國內外匯供求的主要因素，是反映本幣未來升貶的重要指標。２０１７年１１

月，銀行結售匯及代客結售匯一度重現雙逆差。（ｊｙ）

