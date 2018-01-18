《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局新聞發言人王春英表示，２０１７年是中國跨境資
金流動從淨流出走向基本平衡的轉折之年，總體來看，跨境資金流動形勢明顯好轉，外匯市場供
求趨向基本平衡。
市場主體外匯收入結匯傾向上升，個人持有外匯意願減弱。個人境內外匯存款去年累計下降
７億美元，２０１６年累計增加３６３億美元。
她預計，２０１８年中國跨境資金流動有望延續平穩運行格局。（ｊｙ）
18/01/2018 10:52
【聚焦人幣】外匯局：去年跨境資金流動形勢明顯好轉，今年續穩定
《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局新聞發言人王春英表示，２０１７年是中國跨境資
金流動從淨流出走向基本平衡的轉折之年，總體來看，跨境資金流動形勢明顯好轉，外匯市場供
求趨向基本平衡。
市場主體外匯收入結匯傾向上升，個人持有外匯意願減弱。個人境內外匯存款去年累計下降
７億美元，２０１６年累計增加３６３億美元。
她預計，２０１８年中國跨境資金流動有望延續平穩運行格局。（ｊｙ）
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