【聚焦人幣】外匯局：去年跨境資金流動形勢明顯好轉，今年續穩定

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局新聞發言人王春英表示，２０１７年是中國跨境資

金流動從淨流出走向基本平衡的轉折之年，總體來看，跨境資金流動形勢明顯好轉，外匯市場供

求趨向基本平衡。

市場主體外匯收入結匯傾向上升，個人持有外匯意願減弱。個人境內外匯存款去年累計下降

７億美元，２０１６年累計增加３６３億美元。

她預計，２０１８年中國跨境資金流動有望延續平穩運行格局。（ｊｙ）

