《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局新聞發言人王春英表示，近期人民幣升值與內部經
濟向好和外部美元偏弱有關。中國將進一步完善人民幣匯率形成機制，以及增強人民幣匯率彈性
，未來人民幣匯率雙向波動將成為常態。
她指，人民幣進入雙邊波動後，企業單邊匯率預期有所減弱，但仍有企業對人民幣匯率風險
認識不到位。２０１８年，外匯局將繼續推動完善企業匯率風險管理。（ｊｙ）
18/01/2018 11:56
【聚焦人幣】外匯局：續增人民幣匯率彈性，完善企業匯率風險管理
《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局新聞發言人王春英表示，近期人民幣升值與內部經
濟向好和外部美元偏弱有關。中國將進一步完善人民幣匯率形成機制，以及增強人民幣匯率彈性
，未來人民幣匯率雙向波動將成為常態。
她指，人民幣進入雙邊波動後，企業單邊匯率預期有所減弱，但仍有企業對人民幣匯率風險
認識不到位。２０１８年，外匯局將繼續推動完善企業匯率風險管理。（ｊｙ）
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