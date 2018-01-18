《日入而息》內地ＧＤＰ勝預期，港股再創新高，安達臣道地明截標

《今天重點》﹡中國２０１７年全年ＧＤＰ增長６﹒９％，好於預期；２０１７年工業增加

值增６﹒６％，增速加快；全國固定資產投資增７﹒２％；房地產投資增

７％；社會消費品零售總額增１０﹒２％；商品住宅銷售額增１１﹒３％；

首１１月全國規模以上工業利潤增２１﹒９％；上月一線城市房價環比止升

，二三線微漲；國民經濟穩中向好，好於預期，活力不斷釋放；１２月末城

鎮調查失業率４﹒９８％；明年起實施地區生產總值統一核算

﹡觀塘安達臣道住宅地明截標，最高估值３１﹒１億元

﹡合和實業（０００５４）就出售合和基建逾六成股權，派特別息２元

﹡李嘉誠連續２０年蟬聯《福布斯》香港富豪榜榜首

﹡本港１１月商品出口量升５﹒６％，進口量升６﹒３％；港最新失業率跌至

２﹒９％，近２０年來首次低於３％



《即日市況》﹡港股再創新高收３２１２１升１３８點，成交近二千億



《深滬股市》﹡滬綜指三連升企穩兩年高收市，銀行建築股全力助攻



《美元匯價》﹡美元短期料反覆震盪，建議買入歐元日圓；歐元最新報１﹒２２３８╱

３９，日圓最新報１１１﹒２４╱２９



《公司業績》﹡ＹＧＭ貿易（００３７５）宣派特息每股４元

﹡上汽集團去年淨利預增７％至３４２億元人民幣



《公司資訊》﹡ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）公開發售超購逾１０倍，下限定價

﹡迎宏（０８５１３）公開發售超購１７倍，中間價定價

﹡檳傑科達（０１６６５）超購８﹒６倍，一手中籤率１５％

﹡甘肅銀行（０２１３９）不良資產比率下降，未有具體回歸Ａ股計劃

﹡中國軟實力（００１３９）１８０萬元增持民銀資本

﹡中國錢包（００８０２）計劃收購區塊鏈相關業務

﹡中國藝術金融（０１５７２）去年拍賣會成交額增５５﹒９％

﹡浙江聯合（０８３６６）今早起停牌待公布內幕消息

﹡偉祿（０１１９６）斥４５億元購深圳物業，另提供股東貸款２８億元

﹡國美金融（００６２８）公眾持股量低於２５％

﹡銀基（００８８６）與主席親戚簽訂互聯網信息服務協議

﹡賢能集團（０１７３０）終止ＬＨＮ績效股份計劃

﹡豐盛（００６０７）待公布出售事項，中傳動（００６５８）待發內幕消息

﹡譽滿（０８２１２）要約人持股增至６４﹒６６％

﹡會德豐（０００２０）啟德新盤首推８４伙，折實均價２２６６５元

﹡新地（０００１６）巴丙頓山推３０伙，折實入場１６３３萬元起

﹡百富環球（００３２７）獲丹麥非接觸式安全認證，續拓展北歐市場

﹡億和控股（００８３８）附屬獲１﹒５億元分期付款貸款額度

﹡中國軟實力（００１３９）附屬增持３００萬股民銀資本

﹡惠理集團（００８０６）去年底管理資產總值按年升２５﹒７６％

﹡合和實業（０００５４）就出售合和基建逾六成股權，派特別息２元

﹡鷹君（０００４１）羅老太稱身邊菲傭被揭發竊聽，更成為匯豐信託證人



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）獲中證監核准發行Ａ股

﹡中石油集團表示今後三年長慶油田原油產量每年平均約２４００萬噸

﹡中移動（００９４１）將在五大城市規劃５００個站進行５Ｇ試驗

﹡中煤能源（０１８９８）全年商品煤產量銷量均下跌

﹡中船防務（００３１７）盡快簽署有關重組框架協定

﹡銀建國際（００１７１）附屬擬轉售中國銀聯股份，涉１﹒９５億元人民幣

﹡中國電力（０２３８０）控股股東改名國家電投，並改制為國有獨資



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下微信支付允許用戶綁定境外信用卡

﹡中國高速傳動（００６５８）今早停牌，暫未悉原因

﹡神州數字（０８２５５）主席售逾２１％股權予行政總裁，今早復牌

﹡亨鑫科技（０１０８５）預期於下月５日起於新交所除牌



《中國要聞》﹡中國２０１７年全年ＧＤＰ增長６﹒９％，好於預期

﹡去年城鎮居民可支配收入３６３９６元，增６﹒５％

﹡統計局表示２０１７年工業增加值增６﹒６％，增速加快；２０１７年全國

固定資產投資增７﹒２％；２０１７年房地產投資增７％；２０１７年社會

消費品零售總額增１０﹒２％；２０１７年商品住宅銷售額增１１﹒３％；

首１１月全國規模以上工業利潤增２１﹒９％；上月一線城市房價環比止升

，二三線微漲；國民經濟穩中向好，好於預期，活力不斷釋放；１２月末城

鎮調查失業率４﹒９８％；明年起實施地區生產總值統一核算

﹡人行表示北京個人購房貸款餘額去年增幅同比降２５％；人行１６００億逆

回購利率持平，淨投放９００億

﹡中共第十九屆二中全會召開，討論修憲問題

﹡中證監表示７家企業首發申請上會，３家通過３家被否

﹡北京地鐵部署春運，預計運送乘客２﹒８億人次

﹡商務部表示去年汽車市場「新穩舊快」，將推進銷售管理；去年第四季度中

國便利店景氣指數升至７１；研究ＣＥＰＡ項下對港澳擴大開放，廣東先試

；商務部回應美國將淘寶列惡名市場名單：無確鑿證據

﹡路透測算表示上月７０大中城市房價指數環比連漲３２月

﹡上海２０２０年新能源車充電樁至少２１﹒１萬個

﹡上海建研發轉化功能型平台，聚焦生物醫藥等產業

﹡工信部表示新能源汽車企業及產品准入標準將有調整

﹡中國水泥協會表示今年行業淨利超過１２００億機會大

﹡去年中企海外併購減３３％，一帶一路沿線交易大增

﹡東航、海航今起開放機上使用便攜式電子設備

﹡發改委官員表示去年中國經濟實現６﹒９％增長超預期；發改委范恆山預測

今年ＧＤＰ增６﹒５－６﹒８％

﹡據報今年新能源車補貼續減少，２０２０年底前全取消

﹡中保監財政部聯合發文：嚴禁險資違法違規輸血地方債

﹡去年上海外資行資產規模增１３％，不良率０．３４％

﹡川煤集團５億元債券到期，僅能兌付３８５０萬元利息

﹡環渤海動力煤價指數連續兩周持平，逾２０間煤企減價

﹡樂視金融更名「樂為金融」，融創系人員進駐

﹡外匯局表示去年結售匯逆差１１１６億美元，降６７％；去年跨境資金流動

形勢明顯好轉，今年續穩定；密切關注非理性對外投資，維護經濟金融安全

；續增人民幣匯率彈性，完善企業匯率風險管理；中國外匯儲備對美債投資

是市場化行為

﹡中國去年１１月減持１２６億美元美債至４個月新低

﹡海航集團主席陳峰稱與黑石在許多項目上有重大合作；有信心解決現金短缺

問題，專注業務整合；海航資本質押逾９９％所持渤海金控股份

﹡國務院表示擴大「證照分離」改革試點，支持返鄉創業

﹡寧吉喆稱中國統計核算制度不會因地方真實性受到影響

﹡京東與天津打造智慧科技城市，設百億物流產業基金



《寶島快訊》﹡台股五連升收升０﹒６％，續創近２８年高



《其他消息》﹡大律師公會今改選，林定國向會員發信爭連任

﹡立法會通過不處理譴責何君堯「殺無赦」言論的動議

﹡旺角騷亂暴動案首日聆訊結束，下周一續審

﹡高院處理７警案劉卓毅上訴許可，辯方質疑片段經剪輯；上訴庭押後裁決７

警案第二被告劉卓毅的上訴許可申請

﹡梁天琦被控於旺角騷亂中干犯煽惑暴動、襲警及暴動罪

﹡曾鈺成談特朗普現象：卑鄙才會贏；無恥無良爬得高

﹡周庭報名參選港島區補選，並宣布已棄英籍

﹡郭榮鏗稱將去信約見馮驊討論立法會補選參選資格

﹡鄧家彪報名參加新界東補選，獲黎棟國蘇錦樑支持

﹡金管局表示去年底綜合利率升至０﹒３８厘

﹡流感高峰，醫管局表示過去一周多間公立醫院病人入院需等逾１２小時

﹡史維獲科大校董會通過任命成為第四任校長，９月１日履新；候任科大校長

史維稱未曾收過中聯辦指示或與其討論港獨議題

﹡深股通額度全日用６﹒３億元；滬股通額度全日用近１４億

﹡投資基金公會表示擔心同股不同權削弱投資者保障自身能力

﹡律師會指人大決定或損基本法，冀政府澄清法理依據

﹡本港１１月商品出口量升５﹒６％，進口量升６﹒３％；港最新失業率跌至

２﹒９％，近２０年來首次低於３％

﹡法庭裁定利和經銷集團股份並無涉及內幕交易

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