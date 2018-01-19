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19/01/2018 08:02

《日出而作》道指回吐９７點港夜期跌，戴啟思獲選大律師公會主席

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０１７．８１　跌　　９７．８４點╱０．３７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７９８．０３　跌　　　４．５３點╱０．１６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２９６．０５　跌　　　２．２３點╱０．０３％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７００．９６　跌　　２４．４７點╱０．３２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８１．４３　升　　９７．４７點╱０．７４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９４．８３　升　　　０．８４點╱０．０２％　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０１，歐元兌美元１．２２４０
　
　　《最新資訊》﹡戴啟思當選香港大律師公會主席
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）與美國司法部就外匯交易調查達成和解，付１億美元罰
　　　　　　　　　款賠償
　　　　　　　　﹡朗詩（００１０６）全年簽約銷售額微升０﹒２２％至２８４億人幣
　　　　　　　　﹡浙江聯合（０８３６６）就收購建築工程業務訂補充協議，今早復牌
　　　　　　　　﹡陳德霖警惕中港樓泡沫，倘不信周期，恐釀悲劇
　　　　　　　　﹡中石化煉化（０２３８６）承包中科煉油項目，涉逾８７億人幣
　　　　　　　　﹡ＩＢＭ第四季業績勝預期，收入６年來首次錄增長
　　　　　　　　﹡大摩第四季少賺５９％，仍勝預期
　　　　　　　　﹡美國運通受稅改影響，２６年來首度錄季度虧損
　　　　　　　　﹡美國１２月新屋動工下降８﹒２％，跌幅為一年來最大
　　　　　　　　﹡傳白宮考慮讓三藩市聯儲行長威廉姆斯任聯儲局副主席
　　　　　　　　﹡油價微軟，金價逾一個月最大單日跌幅
　　　　　　　　﹡特朗普公布「假新聞獎」，ＣＮＮ成「大贏家」
　　　　　　　　﹡港交所（００３８８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
　　　　　　　　﹡美股偏軟，十年期美債收益率觸及１０個月新高
　　　　　　　　﹡憂美國聯邦政府停擺，美元受壓
　　　　　　　　﹡加泰新議長由獨派議員當選
　
　　《國企紅籌》﹡晨鳴（０１８１２）料全年至少賺３６億人幣，增７４％
　　　　　　　　﹡平保（０２３１８）：結合科技戰略轉型，將部分業務以各種方式融資
　　　　　　　　﹡中國平安（６０１３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首
　　　　　　　　﹡北水翻半創逾一年高，續買內銀港交所新城發展騰訊（００７００）
　
　　《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）提前贖回５年後到期美元優先票據
　　　　　　　　﹡吉利（００１７５）發行３億美元債券，票息３﹒６２５厘
　　　　　　　　﹡正通汽車（０１７２８）去年度多賺超過１００％
　　　　　　　　﹡野村降比亞迪（０１２１１）至８９﹒５元，高盛升建工招行目標
　　　　　　　　﹡優源（０２２６８）發行２２００萬美元可換股債，集資作業務收購
　
　　《中國要聞》﹡中科院：中國經濟今年增６﹒７％，ＣＰＩ升１﹒９％
　　　　　　　　﹡去年全國出生人口按年減６３萬人，二孩高峰已過

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