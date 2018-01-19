《日出而作》道指回吐９７點港夜期跌，戴啟思獲選大律師公會主席

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６０１７．８１ 跌 ９７．８４點╱０．３７％

標普５００ ２７９８．０３ 跌 ４．５３點╱０．１６％

納斯達克 ７２９６．０５ 跌 ２．２３點╱０．０３％

倫敦富時１００ ７７００．９６ 跌 ２４．４７點╱０．３２％

法蘭克福ＤＡＸ １３２８１．４３ 升 ９７．４７點╱０．７４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４９４．８３ 升 ０．８４點╱０．０２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０１，歐元兌美元１．２２４０



《最新資訊》﹡戴啟思當選香港大律師公會主席

﹡匯控（００００５）與美國司法部就外匯交易調查達成和解，付１億美元罰

款賠償

﹡朗詩（００１０６）全年簽約銷售額微升０﹒２２％至２８４億人幣

﹡浙江聯合（０８３６６）就收購建築工程業務訂補充協議，今早復牌

﹡陳德霖警惕中港樓泡沫，倘不信周期，恐釀悲劇

﹡中石化煉化（０２３８６）承包中科煉油項目，涉逾８７億人幣

﹡ＩＢＭ第四季業績勝預期，收入６年來首次錄增長

﹡大摩第四季少賺５９％，仍勝預期

﹡美國運通受稅改影響，２６年來首度錄季度虧損

﹡美國１２月新屋動工下降８﹒２％，跌幅為一年來最大

﹡傳白宮考慮讓三藩市聯儲行長威廉姆斯任聯儲局副主席

﹡油價微軟，金價逾一個月最大單日跌幅

﹡特朗普公布「假新聞獎」，ＣＮＮ成「大贏家」

﹡港交所（００３８８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡美股偏軟，十年期美債收益率觸及１０個月新高

﹡憂美國聯邦政府停擺，美元受壓

﹡加泰新議長由獨派議員當選



《國企紅籌》﹡晨鳴（０１８１２）料全年至少賺３６億人幣，增７４％

﹡平保（０２３１８）：結合科技戰略轉型，將部分業務以各種方式融資

﹡中國平安（６０１３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首

﹡北水翻半創逾一年高，續買內銀港交所新城發展騰訊（００７００）



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）提前贖回５年後到期美元優先票據

﹡吉利（００１７５）發行３億美元債券，票息３﹒６２５厘

﹡正通汽車（０１７２８）去年度多賺超過１００％

﹡野村降比亞迪（０１２１１）至８９﹒５元，高盛升建工招行目標

﹡優源（０２２６８）發行２２００萬美元可換股債，集資作業務收購



《中國要聞》﹡中科院：中國經濟今年增６﹒７％，ＣＰＩ升１﹒９％

﹡去年全國出生人口按年減６３萬人，二孩高峰已過

