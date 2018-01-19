《日出而作》道指回吐９７點港夜期跌，戴啟思獲選大律師公會主席

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０１７．８１ 跌 ９７．８４點╱０．３７％
標普５００ ２７９８．０３ 跌 ４．５３點╱０．１６％
納斯達克 ７２９６．０５ 跌 ２．２３點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７７００．９６ 跌 ２４．４７點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８１．４３ 升 ９７．４７點╱０．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９４．８３ 升 ０．８４點╱０．０２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０１，歐元兌美元１．２２４０
《最新資訊》﹡戴啟思當選香港大律師公會主席
﹡匯控（００００５）與美國司法部就外匯交易調查達成和解，付１億美元罰
款賠償
﹡朗詩（００１０６）全年簽約銷售額微升０﹒２２％至２８４億人幣
﹡浙江聯合（０８３６６）就收購建築工程業務訂補充協議，今早復牌
﹡陳德霖警惕中港樓泡沫，倘不信周期，恐釀悲劇
﹡中石化煉化（０２３８６）承包中科煉油項目，涉逾８７億人幣
﹡ＩＢＭ第四季業績勝預期，收入６年來首次錄增長
﹡大摩第四季少賺５９％，仍勝預期
﹡美國運通受稅改影響，２６年來首度錄季度虧損
﹡美國１２月新屋動工下降８﹒２％，跌幅為一年來最大
﹡傳白宮考慮讓三藩市聯儲行長威廉姆斯任聯儲局副主席
﹡油價微軟，金價逾一個月最大單日跌幅
﹡特朗普公布「假新聞獎」，ＣＮＮ成「大贏家」
﹡港交所（００３８８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
﹡美股偏軟，十年期美債收益率觸及１０個月新高
﹡憂美國聯邦政府停擺，美元受壓
﹡加泰新議長由獨派議員當選
《國企紅籌》﹡晨鳴（０１８１２）料全年至少賺３６億人幣，增７４％
﹡平保（０２３１８）：結合科技戰略轉型，將部分業務以各種方式融資
﹡中國平安（６０１３１８）為滬股通十大成交活躍股榜首
﹡北水翻半創逾一年高，續買內銀港交所新城發展騰訊（００７００）
《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）提前贖回５年後到期美元優先票據
﹡吉利（００１７５）發行３億美元債券，票息３﹒６２５厘
﹡正通汽車（０１７２８）去年度多賺超過１００％
﹡野村降比亞迪（０１２１１）至８９﹒５元，高盛升建工招行目標
﹡優源（０２２６８）發行２２００萬美元可換股債，集資作業務收購
《中國要聞》﹡中科院：中國經濟今年增６﹒７％，ＣＰＩ升１﹒９％
﹡去年全國出生人口按年減６３萬人，二孩高峰已過