《盤前攻略》重磅內銀或陸續現沽壓，港股短線回吐機會大

《經濟通通訊社１９日專訊》蘋果公司股價昨日（１８日）創歷史新高，惟市場憂慮美國國

會未能通過預算短期撥款而令聯邦政府再次出現停擺，美股連日破頂後借勢回吐，道指跌９７點

，報２６０１７，標指及納指分別軟４點及２點，報２７９８及７２９６。與此同時，美元繼續

於低位徘徊，美匯指數昨日收報９０﹒４９８，軟０﹒０５％。



＊美國申領失業救濟金人數創出４５年新低＊



美國昨日公布，截至本月１３日當周的申領失業救濟人數為２２萬，是４５年來最低水平，

亦低於預測的２４﹒６萬，加上有聯儲局官員表示，今年加息次數可能多於三次，美國１０年期

國債孳息升破２﹒６厘，見１０個月新高。

另外，１２月新屋動工量按月跌８﹒２％，折合成年率為１１９﹒２萬間，低於市場預期的

１２７﹒５萬戶。不過，去年全年新屋動工量增長２﹒４％至１２０﹒２萬間，為２００７年以

來最高。



＊北水湧入連番破頂，內銀獲利回吐壓力大＊



港股夜期收３１９９３，軟６８點，低水１２９點。

港股ＡＤＲ升７７點，報３２２００點。港股ＡＤＲ預託證券造價個別發展，騰訊升

０﹒２５％，折合港元報４４８﹒９１元。港交所升０﹒２％，折合港元報２９８﹒１８元。匯

控升１﹒３６％，折合港元報８６﹒６１元。友邦跌０﹒３６％，折合港元報６６﹒２６元。國

壽跌０﹒３９％，折合港元報２６﹒１元。

港股於周三（１７日）及周四（１８日）連續兩日破頂，昨日高見３２２３３，北水流入亦

顯著增加，港股通淨流入超過６１億元，為２０１６年底以來最高。當中，內銀股獲北水大舉掃

貨，工行（０１３９８）淨買入金額達１０﹒１億元，建行（００９３９）淨買入金額６﹒６億

元。重磅股方面，港交所（００３８８）一度突破３００元大關，北水淨流入８﹒８億元。

港股今年以來已累升２２０２點或７﹒３６％，跑贏其他全球主要股市。不過，現時整體升

勢並不全面，升幅僅來自幾個重磅板塊，當中內銀股份頻破頂，預期高位有相當大的回吐壓力，

加上考慮到港股暫累積不少升幅，短線再出現急升的機會較微，投資者應注意大市出現調整，暫

以１０天線（３１３６８點）作支持。（ｔｔ）

