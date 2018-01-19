【新股上市】華新手袋暗盤開１﹒２５元，高招股價近６％

《經濟通通訊社１９日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）下周一（２２日）首掛，今

日在輝立暗盤交易場，開報１﹒２５元，比招股價１﹒１８元高出５﹒９３％。每手２０００股

，若不計手續費，每手賺１４０元。

該股在耀才交易中心的暗盤新報１﹒３４元，高招股價１３﹒５６％。（ｇｖ）

