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19/01/2018 16:16

【新股上市】華新手袋暗盤開１﹒２５元，高招股價近６％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）下周一（２２日）首掛，今
日在輝立暗盤交易場，開報１﹒２５元，比招股價１﹒１８元高出５﹒９３％。每手２０００股
，若不計手續費，每手賺１４０元。
　　該股在耀才交易中心的暗盤新報１﹒３４元，高招股價１３﹒５６％。（ｇｖ）

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