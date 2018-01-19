【智愛當炒股－平保】Ａ場追落後兼分拆概念，目標１３０元無難度

《經濟通通訊社記者謝紹銘１９日報道》２０１７年多隻重磅股勢如破竹，具新經濟概念的

股份率先跑出，業務涉足多個領域兼內險龍頭平保（０２３１８），去年股價累升１﹒１６倍，

大幅拋離其他同業。展望後市表現，由於內地Ａ股將於今年６月正式「入摩」，意味將會有不少

境外資金流入Ａ股，加上人行「放水」，利好銀行股之餘亦有望帶動滬深股市成交，大有追落後

之勢，有利推動內險投資收益。此外，市場憧憬平保今年上半年將分拆陸金所及平安好醫生上市

，料會成為股價向上的催化劑，平保現時估值仍低於大部分同業，預測市盈率不足２０倍，又同

時是「北水」主要追捧對象，今年大有條件直指摩通最牛目標價１３０元。



＊互聯網客戶增長強勁，新業務價值遠勝同業＊



除傳統的保險業務外，平保同時涉足證券及銀行業務，近年亦延伸至以貸款為主的金融業務

，以及網上醫療業務，兩者均涉及新經濟概念。業績方面，平保去年９月底止首三季股東純利升

１７﹒４％，至６６３﹒１８億元（人民幣．下同），若剔除２０１６年上半年重組利潤

９４﹒９７億元影響，則增長４１﹒１％。當中，壽險及健康險業務對盈利貢獻比例最大，佔

５５﹒７％，相關盈利則增長５７％，至３６９﹒２６億元。

代理分銷將仍是平保業務重心，期內受惠於代理人數量升２７﹒９％，至近１４３﹒４萬人

，帶動壽險及健康險新業務價值增長３５﹒５％，至５３７﹒３８億元，已超越２０１６年全年

水平。事實上，平保近年在互聯網的業務發展遠勝同業，亦成為其客戶數量主要增長動力，期內

互聯網用戶數同比增長２７﹒４％，至４﹒３億元個。此外，平保個人壽險代理人規模及增速一

向高於同業，因此新業務價值增長亦遠勝同業，去年首三季代理人數量增長２７﹒９％，至

１４３﹒４萬人，代理人產能增長９﹒９％。



＊中保監收緊萬能險銷售，惟保費收入仍穩增＊



平保去年保費收入不俗，早前公布其控股子公司去年全年的原保險合同保費收入，合共約

６０４６億元，上升２８﹒９％。其中，平安壽險原保費收入為３６８９﹒３億元，惟低於壽險

龍頭國壽（０２６２８）的５１２３億元。平保、國壽、太保（０２６０１）及新華保險

（０１３３６）有Ａ股四大險企之稱，去年合計原保費收入１５０５３﹒０２億元，較２０１６

年增長２０﹒７９％。以規模計，平保的６０４６億元為四大險企中最高。

早於２０１２年，不少險資透過發行萬能險（保險＋投資）瘋狂集資。由於萬能險息率吸引

，加上年期短，故過去幾年瞬即成為熱門保險產品，保險公司利用所收集到的資金進行多宗槓桿

收購，例如「萬寶之爭」等。有見及此，中保監強調「保險姓保」，並下發簡稱《１３４號文件

》，自去年１０月起保險產品要回歸其保險原意，投資連結型保險產品只能作獨立銷售，不得與

壽險產品捆綁，因此市場擔憂政策出台後，會影響險企銷售表現。據中保監公布的數據顯示，去

年首１１個月，萬能險累計新增交費為５５３６億元，大幅減少５０﹒６％。

不過，觀乎四大險企去年原保費收入仍保持穩定增長，相信該政策對險企銷售影響不大。大

摩早前指出，內險股於今年將持續適應新的經營環境，相信內地保險需求仍然處於健康水平，預

計業務穩固的內險股可續獲市場重估，續維持對內險行業「吸引」的看法。該行又預料，平保今

年新業務價值增長２０％，繼續跑贏同業。



＊內地債息三年高，股市反彈利內險投資收益＊



投資收益方面，平保於去年上半年錄得總投資收益５９０﹒７５億元，按年急增

５５﹒３％，為四大險企中最高，而國壽則錄得５６６﹒６３億元。期內，平保總投資收益率

４﹒９％，按年升０﹒５個百分點，亦是四大險企中最高。平保去年上半年投資組合合計

２﹒２２萬億元，低於國壽的２﹒６萬億元。險企投資組合多以債券為主，債券投資佔平保投資

組合４８﹒１％，中國近期債券孳率持續上揚，以十年期孳息率為例，現時為４﹒０５５厘，創

近三年半新高，料利好平保等內險投資收益。

此外，去年上半年股票投資佔平保投資組合約９﹒５％，較２０１６年同期增加２﹒６個百

分點。滬指於２０１６年下挫逾１３％，拖累平保於該年的投資收益倒退兩成。而２０１５年，

滬指則上升近１３％，平保於該年的投資收益則急增八成。雖然２０１７年滬指僅升６﹒５６％

。但已較２０１６年表現佳，加上內地債息上揚，預期平保去年投資收益會大有改善。展望今年

滬深股市表現，Ａ股將於今年６月正式「入摩」，意味將會有更多境外資金流入，推動Ａ股向上

。此前人行宣布於下周四（２５日）實施定向降準，刺激Ａ股持續向好，加上Ａ股去年大幅跑輸

港股，綜合以上因素，今年大有追落後之勢，無疑利好內險股表現。



＊陸金所最快３月份上市，平保派息持續增長＊



事實上，平保分拆業務上市最令投資者憧憬，據報陸金所及平安好醫生將於月底提申請上市

，前者目標最快３月上市，後者擬第二季掛牌；緊隨其後的有金融壹賬通及平安醫療健康管理，

計劃最快下半年上市，總估值達６３４１億港元。市場亦有消息指，軟銀至少入股以上三間公司

，涉資達１８０億港元。陸金所於２０１２年初成立，為網上一站式金融交易信息服務平台，為

個人及企業提供貸款、基金、理財產品等交易，個人亦可在該平台貸款，據其官網顯示，目前註

冊人數已達３４１１萬。截至去年首三季，陸金所管理資產總值近５０００億元，並於上半年開

始錄得盈利。

陸金所估值約６００億美元，規模僅次於阿里巴巴旗下的螞蟻金服。有消息指，料陸金所將

會發行價值６０億至９０億美元之股份，在新經濟概念帶動下，預期會再次掀起新股熱，成為平

保的股價催化劑。平安好醫生主要提供網上醫療諮詢、預約掛號及購買藥物等，而線下則提供體

檢、基因、眼鏡、牙科及醫護等上門服務，註冊用戶超過１﹒７億人。有消息指，平安好醫生計

劃集資約７８億港元，估值達５０億美元（約３９０億港元），消息指已獲軟銀及ＩＤＧ資本青

睞，兩者擬入股４億美元。

平保除業績前景值得憧憬外，集團於去年中期業績發布會上表示，未來會逐步提高分紅比例

，讓股東有更好的現金回報。事實上，平保去年中期息急增１﹒５倍，至每股派５０分，預期去

年度末期息會有驚喜。以２０１２至２０１６年為例，平保每股派息複合增長率達３５﹒１％，

增幅遠較同業高，防守力亦較其他同業強。平保預測市盈率約１９﹒２倍，而太平

（００９６６）及新華保險之預測市盈率則分別達２２﹒７倍及２６﹒１倍，國壽及太保亦超過

２０倍，平保估值相當吸引，可趁整調整時買入作中長線部署，目標上望摩通最牛目標價１３０

港元。



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表列平保（０２３１８）近年業績表現：



２０１７年首三季 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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毛保費收入 ４７１７﹒７億 ４６９５﹒６億 ３８６０﹒１億 ３２６４﹒２億

（＋３１﹒３％） （＋２１﹒６％） （＋１８﹒３％） （＋２１﹒２％）



總收入 ７２３９﹒８億 ７７４４﹒９億 ６９３２﹒２億 ５３００﹒２億

（＋２２﹒２％） （＋１１﹒７％） （＋３０﹒８％） （＋２５﹒８％）



股東應佔溢利 ６６３﹒２億 ６２３﹒９億 ５４２﹒０億 ３９２﹒８億

（＋１７﹒４％） （＋１５﹒１％） （＋３８﹒０％） （＋３９﹒５％）



每股盈利 ３﹒７２元 ３﹒５０元 ２﹒９８元 ２﹒４７元



股息 ０﹒５０元 ０﹒７５元 ０﹒５３元 ０﹒３７５元

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註：人民幣元



表列平保（０２３１８）及同板塊股價表現：



股份（編號） 今年以來變幅 現價 今日變幅

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中國太平（００９６６） ＋１９﹒１％ ３４﹒９０元 －０﹒４３％

新華保險（０１３３６） ＋２﹒３％ ５４﹒６５元 －２﹒８４％

人民保險（０１３３９） ＋１２﹒５％ ４﹒３３元 ＋１﹒８８％

中再保險（０１５０８） ＋１﹒７％ １﹒８１元 無升跌

中國平安（０２３１８） ＋１３﹒９％ ９２﹒６５元 ＋０﹒１６％

中國財險（０２３２８） ＋１２﹒４％ １６﹒８８元 －０﹒４７％

中國太保（０２６０１） ＋６﹒１％ ３９﹒８５元 －０﹒７５％

中國人壽（０２６２８） ＋５﹒３％ ２５﹒８５元 －１﹒３４％

眾安在綫（０６０６０） ＋３﹒７％ ７１﹒８５元 －０﹒８３％

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股指

恆生指數 ＋７﹒５％ ３２１５４點 ＋０﹒１０％

國企指數 ＋１２﹒２％ １３１４２點 ＋０﹒３６％

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註：資料截至今日中午收市

