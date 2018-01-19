《盤後部署》港股或先調整後再拾升勢，基本面向好升市莫估頂

《經濟通通訊社１９日專訊》美股昨日（１８日）走軟，三大指數回落，道指跌９７點報

２６０１７。港股連續兩日破頂後，今早仍高開２０點報３２１４２，但受友邦（０１２９９）

和建行（００９３９）齊齊走低下，最多跌１３５點至３１９８６點，惟午後重拾升勢，在競價

時段更抽升至３２２５４點以全日最高位收市，連續三日創出史上新高，升幅為１３２點或

０﹒４１％。全日總成交１６２５﹒８４億元，較昨日減少約１７％。

國指則漲０﹒６５％或８４點，報１３１７９點。滬指升０﹒３８％或１３點，報３４８７

點。



＊港股今年最牛目標看３４５００點＊



技術分析方面，目前恆指１４日ＲＳＩ約為８４﹒７水平，屬「超買」水平。因此，即使現

時市場資金充裕，基本盤向好之下，不排除港股短期內先步入調整格局。

港股昨日大市總成交突破１９００億元，創逾兩年半單日高，雖然今日成交相對遜色，但考

慮到基本因素仍佳，包括市盈率低、大市成交額站穩千億元之上、北水持續湧入，而港元兌美元

低於７﹒８２水平，隔夜拆息回軟至０﹒２１８２厘，反映銀行體系流動性充足。

所謂「升市莫估頂」，亦可參考按中外資大行「最牛目標」所預測，今年可望上３４５００

點。然而，港股近日升熱頗急，短期或會調整，暫支持位在３１５００點附近，後及可望再拾升

勢。



＊手機設備股趁低吸，憧憬年度業績＊



板塊投資方面，手機設備股可作中長線持有，主要由於目前股價僅為季節性因素所拖累。早

前有報道指出，受累春節假期影響，加上ｉＰｈｏｎｅ零部件訂單量較低所影響，一些零部件供

應商已計劃在２月份暫時停產。

瑞聲（０２０１８）股價本月持續向下，相信有關消息已反映在現股價上，在１３３元至

１３４元可望築底。投資價值重現，市場或開始炒作２０１７年年度業績憧憬，初步以先修補去

年１１月３０日下跌裂口位（１６２﹒６０元至１６６﹒２０元）為目標。（ｇｖ）

