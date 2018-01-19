【國際要聞】巴西著名沙灘發生汽車衝撞人群事件，一嬰兒當場死亡

《經濟通通訊社１９日專訊》巴西里約熱內盧著名旅遊景地科帕卡瓦納沙灘

（Ｃｏｐａｃａｂａｎａ ｂｅａｃｈ）發生汽車衝撞人群事件，一名８個月大的嬰兒在現場證

實死亡，至少７名成年人及兩名兒童被送往醫院。

據悉，當時一輛房車沿著Ａｖｅｎｉｄａ Ａｔｌｎｔｉｃａ路行駛，然後越過單車徑及行

人路，最後闖入沙灘，最少撞倒１５人。事後司機試圖逃跑，但後來被警方拘捕。

當地警方證實，在車內找到一盒藥物，懷疑司機是因為癲癇發作而喪失意識。（ｍｎ）

