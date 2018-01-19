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即市新聞

19/01/2018 08:16

匯控：與美國司法部就外匯交易調查達成和解，付１億美元罰款賠償

　　《經濟通通訊社１９日專訊》匯控（００００５）訂立為期三年的延後起訴協議，以解決司
法部就匯豐環球資本市場業務，過往外匯銷售及交易活動所進行的調查。
　　根據協議，匯控將支付合共１﹒０１５億美元，當中包括６３１０萬美元罰款及３８４０萬
美元賠償。司法部對匯控於調查期間表現合作，並作出廣泛的糾正措施表示肯定，因而已將罰款
減少１５％。
　　有關款項已全數撥備，並於匯控《２０１６年報及帳目》及《２０１７年中期業績報告》中
披露。
　　匯控公布，亦已同意採取額外措施，加強環球資本市場業務的合規工作和內部監控，並與監
管及執法機構充分合作。
　　協議所涉及的行為於２０１０年及２０１１年發生。此後，匯控已推行多項措施，加強對環
球資本市場業務的監控。司法部認同該等廣泛的改善工作，並注意到匯控已投入龐大資源提升系
統及加強監控。誠如協議所述，匯控改善措施包括：採用演算交易以管理基準交易指令的相關風
險；更新銷售、訂價、處理交易指令、管理客戶機密資料和利益衝突、預先對沖及濫用市場的政
策；及聘請外部公司審核內部監控工作，提升交易、語音及音頻監察。
　　匯控表明，致力公平待客，確保市場透明及有序運作。在此之前，匯控已於２０１４年１１
月就其外匯交易業務與英國金融業操守監管局及美國商品期貨交易委員會達成協議，及於
２０１７年９月就監控措施及程序問題與美國聯邦儲備局達成和解安排。（ｆｆ）

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