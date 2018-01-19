【地皮截標】安達臣道地皮今日中午截標，暫至少四份標書

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道地皮於今日中午截標，暫至少收到４份標書，當

中包括越秀地產（００１２３）、華懋、佳明（０１２７１）及其士國際（０００２５）等。

佳明項目經理曾嘉敏入標後表示，佳明是次為獨資，該地皮為區內第一塊地，加上交通配套

，適合公司發展，今次出價較保守，若成功投地將發展展中小型單位。

另外，華懋亦為獨資入標。

觀塘安達臣道首幅住宅地，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓

面地價約７０００元至１﹒２萬元。



＊業界估算地皮每方呎樓面地價約７０００元至１﹒２萬元＊



政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首

置盤」將會有參考作用。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００

元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。雖然區內將會有地皮用作「首置上

車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位置不便或

成為最大影響出價的因素。

林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後

項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的

地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。（ｄｌ）

