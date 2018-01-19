【地皮截標】安達臣道地皮暫時至少收到有９份標書

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道地皮截標，再有五間發展商入標，包括宏安

（０１２２２）及錦華合資、大昌（０００８８）、麗新發展（００４８８）、嘉里（００６８

３）及中海外（００６８８）等，至今收到至少共９份標書。

當中，大昌及嘉里為獨資。

大昌代表表示，今次入標因為九龍地皮少，而之前落標價高，所以今次價錢亦提高，但並非

非常高，認為現時市場基本因素仍未改變，而投得地皮，將發展中小型單位，將根據高度限制發

展。

麗新發展代表表示，此次為合資，該地皮為山上第一塊，看好該區發展。

觀塘安達臣道首幅住宅地，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓

面地價約７０００元至１﹒２萬元。



＊業界估算地皮每方呎樓面地價約７０００元至１﹒２萬元＊



政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首

置盤」將會有參考作用。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００

元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。雖然區內將會有地皮用作「首置上

車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位置不便或

成為最大影響出價的因素。

林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後

項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的

地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。（ｄｌ）

