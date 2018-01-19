【地皮截標】安達臣道地皮暫時至少收到２２份標書

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道地皮將於中午截標，再有１３間發展商入標，至

今收到至少共２２份標書。

有入標發展商包括宏安（０１２２２）及錦華合資、大昌集團（０００８８）、麗新發展（

００４８８）、嘉里建設（００６８３）、中海外（００６８８）、新世界（０００１７）、新

地（０００１６）、萬科海外、長實地產（０１１１３）、信置（０００８３）、富豪國際（０

００７８）、建灝地產、英皇國際（００１６３）、莊士機構（００３６７）、億京夥萬泰、五

礦地產（００２３０）、恆地（０００１２）及會德豐（０００２０）。

當中長實地產、富豪、英皇國際、莊士機構、五礦及恆地皆為獨資。

英皇國際代表表示，雖然偏遠仍算市區，看好將來配套發展，如成功投地，將發展中小型及

特色單位，

億京表示，該區為新發展區，仍未完全規劃，而交通配套亦為考慮因素，又承認現時爭地困

難增加。五礦表示，今次出價相對進取，該區配套一般，成功投地後將發展中小型住宅。



觀塘安達臣道首幅住宅地，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓

面地價約７０００元至１﹒２萬元。



＊業界估算地皮每方呎樓面地價約７０００元至１﹒２萬元＊



政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首

置盤」將會有參考作用。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００

元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。雖然區內將會有地皮用作「首置上

車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位置不便或

成為最大影響出價的因素。

林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後

項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的

地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。（ｄｌ）

