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19/01/2018 12:08

【地皮截標】觀塘安達臣道地皮已截標，至少收到有２４份標書

　　《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道地皮已截標，至少收到共２４份標書，參與發展
商包括建灝地產、越秀地產（００１２３）、華懋集團、佳明（０１２７１）、其士國際（００
０２５）、宏安（０１２２２）夥錦華合資、大昌集團（０００８８）、麗新發展（００４８８
）、嘉里（００６８３）、中海外（００６８８）、新世界（０００１７）、新地（０００１６
）、萬科海外、長實地產（０１１１３）、信置（０００８３）、富豪（０００７８）、英皇國
際（００１６３）、莊士機構（００３６７）、億京發展夥萬泰集團、五礦地產（００２３０）
、恆地（０００１２）、會德豐（０００２０）、嘉華國際（００１７３）及遠東發展（０００
３５）。
　　嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該區為新區，位處九龍半山，景觀開揚，是次出
價為獨資。
　　遠東發展地產發展部總經理朱寶林表示，該區亦屬市區地，逢市區地都要競投，出價要進取
一點，不然搶不到，而該地皮屬開荒牛盤，地點遠，若發展成型，情況會好一點，若成功投地將
發展中小型單位。
　　觀塘安達臣道首幅住宅地，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓
面地價約７０００元至１﹒２萬元。

＊業界估算地皮每方呎樓面地價約７０００元至１﹒２萬元＊　　

　　政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首
置盤」將會有參考作用。
　　萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００
元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。雖然區內將會有地皮用作「首置上
車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位置不便或
成為最大影響出價的因素。
　　林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後
項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的
地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。（ｄｌ）

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