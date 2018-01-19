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即市新聞

19/01/2018 12:45

《午市前瞻》港股保歷加通道續向上，暫不宜估頂，十天線料見支持

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美股昨日走軟，三大指數回落，道指跌９７點報２６０１７。
港股連日破頂後，今早仍然高開２０點報３２１４２，但受友邦（０１２９９）和建行
（００９３９）拖累，一度跌１３５點至３１９８６點，但其後在騰訊（００７００）和潤地
（０１１０９）帶動下，轉跌為升，曾高見３２２０３點，最終午市收升３２點或０﹒１％，報
３２１５４點，整體為高位整固格局。主板成交９３５﹒４０億元。國指半日報１３１４２點，
升４７點或０﹒３６％。

＊舜宇受捧每手買賣單位改百股，內房股全面走強＊

　　舜宇光學（０２３８２）每手買賣單位由１０００股改為１００股，今日生效，刺激股價上
揚，一度高見１１３﹒９元，半日收升５﹒４１％，報１１３﹒１元，為表現次佳的恆指成分股
；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒７４％，報１３５﹒６元。
　　重磅股個別發展，騰訊半日升０﹒７２％，報４５１元；中移動（００９４１）升
０﹒１８％報８１﹒６元；匯控（００００５）跌０﹒４１％報８５﹒１元；國壽
（０２６２８）半日跌１﹒３４％，報２５﹒８５元；平保（０２３１８）升０﹒１６％，報
９２﹒６５元
　　內房股表現走強，潤地盤中高見２８﹒８０元破頂，隨後升幅收窄，半日收升６﹒６４％，
報２８﹒１元，為表現最好藍籌股；中海外（００６８８）一度見３０﹒１元逾兩年半高位，半
日升３﹒９％報２９﹒３元，暫為表現第三好藍籌股；碧桂園（０２００７）午收升３﹒６３％
，報１７﹒１２元。

＊部分內銀股獲大行唱好，友邦再跌恆安插逾３％＊

　　部分內銀股獲大行唱好，招商銀行（０３９６８）獲高盛將目標價由３０﹒１元大幅提升至
３８﹒１元，評級升至「買入」，半日升１﹒９４％，報３６﹒８元。而工行（０１３９８）獲
高盛調升目標至７﹒２元，但評級降至中性，半日跌０﹒２８％，報７﹒１４元。建行先跌後升
，午收漲０﹒１２％，報８﹒４３元。中行（０３９８８）獲摩通予「維持增持」，半日升
０﹒６８％，報４﹒４４元。
　　友邦表現繼續偏軟，一度低見６４﹒５５元，其後跌幅收窄，半日跌０﹒６８％，報
６６﹒０５元。
　　恆安國際（０１０４４）遭中金降目標價，由９２﹒７元降至９０元，維持買入評級，股價
跌３﹒３８％報７７﹒２元，為跌幅最大恆指成分股。

＊彭偉新：中資券商股可追入，但只適宜逐少入市＊

　　京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，港股在突破歷史高位後，間中有出現
回吐，但後市走勢主要看保歷加通道的頂部，若然仍然能夠保持每日有２００點的升幅，相信港
股可以繼續保持向上。由於在歷史高位之上未有任何參考指標，認為現時不適宜估頂，料港股於
十天線（約３２１２８）見支持。　
　　中資券商股近日連番落鑊，彭偉新表示，該板塊之前相對落後，加上港股造好和Ａ股變得穩
定，及有關股份的估值亦有望變得較高，料日後都能夠繼續向好。投資者可吼資金流入較多的股
份，例如：華泰六八八六（０６８８６）及中國銀河（０６８８１），及龍頭股中信証券
（０６０３０）和中金（０３９０８）。彭偉新指不是不能高追，但較適宜逐少入市，以減低大
市可能回調的心理壓力。（ａｌ、ｂｎ）

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