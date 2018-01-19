【企業盈喜】和諧汽車（３８３６）料去年扭虧至少賺１０億人民幣

《經濟通通訊社１９日專訊》和諧汽車（０３８３６）發出盈喜，預計截至去年底止年度業

績扭虧為盈，預期錄得溢利不低於１０億元人民幣（相當約１２﹒１５億港元），主要由於公司

４Ｓ店業務收入持續增長、費用下降，以及持有的智能電動汽車公司Ｆｕｔｕｒｅ

Ｍｏｂｉｌｉｔｙ股權大幅增值而帶來投資收益。（ｃｈ）

