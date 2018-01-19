《經濟通通訊社１９日專訊》和諧汽車（０３８３６）發出盈喜，預計截至去年底止年度業
績扭虧為盈，預期錄得溢利不低於１０億元人民幣（相當約１２﹒１５億港元），主要由於公司
４Ｓ店業務收入持續增長、費用下降，以及持有的智能電動汽車公司Ｆｕｔｕｒｅ
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ股權大幅增值而帶來投資收益。（ｃｈ）
19/01/2018 16:45
【企業盈喜】和諧汽車（３８３６）料去年扭虧至少賺１０億人民幣
《經濟通通訊社１９日專訊》和諧汽車（０３８３６）發出盈喜，預計截至去年底止年度業
績扭虧為盈，預期錄得溢利不低於１０億元人民幣（相當約１２﹒１５億港元），主要由於公司
４Ｓ店業務收入持續增長、費用下降，以及持有的智能電動汽車公司Ｆｕｔｕｒｅ
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ股權大幅增值而帶來投資收益。（ｃｈ）
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