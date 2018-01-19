《經濟通通訊社１９日專訊》禮建德（０８４５５）發出盈警，預料截至去年１１月底止８
個月的淨利較２０１６年同期大減，主要受累於業務擴張而增加之員工成本、為加強銷售及營銷
力度而增加之廣告開支，以及因上市而增加之專業費用、董事酬金及招待開支。（ｃｈ）
19/01/2018 17:50
【企業盈警】禮建德（８４５５）料去年首八月之淨利大減
《經濟通通訊社１９日專訊》禮建德（０８４５５）發出盈警，預料截至去年１１月底止８
個月的淨利較２０１６年同期大減，主要受累於業務擴張而增加之員工成本、為加強銷售及營銷
力度而增加之廣告開支，以及因上市而增加之專業費用、董事酬金及招待開支。（ｃｈ）
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