【企業盈警】禮建德（８４５５）料去年首八月之淨利大減

《經濟通通訊社１９日專訊》禮建德（０８４５５）發出盈警，預料截至去年１１月底止８

個月的淨利較２０１６年同期大減，主要受累於業務擴張而增加之員工成本、為加強銷售及營銷

力度而增加之廣告開支，以及因上市而增加之專業費用、董事酬金及招待開支。（ｃｈ）

