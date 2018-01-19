《經濟通通訊社１９日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）下周一（２２日）首掛，今
日在輝立暗盤交易場，收報１﹒３４元，比招股價１﹒１８元高出１３﹒６％。每手２０００股
，若不計手續費，每手賺３２０元。
在耀才交易中心的暗盤收報１﹒３５元，高招股價１４﹒４％，不計手續費，每手賺３４０
元。（ｃｈ）
19/01/2018 18:43
【新股上市】華新手袋（２６８３）暗盤收市高招股價近１４％
《經濟通通訊社１９日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）下周一（２２日）首掛，今
日在輝立暗盤交易場，收報１﹒３４元，比招股價１﹒１８元高出１３﹒６％。每手２０００股
，若不計手續費，每手賺３２０元。
在耀才交易中心的暗盤收報１﹒３５元，高招股價１４﹒４％，不計手續費，每手賺３４０
元。（ｃｈ）
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