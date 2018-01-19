【新股上市】華新手袋（２６８３）暗盤收市高招股價近１４％

《經濟通通訊社１９日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）下周一（２２日）首掛，今

日在輝立暗盤交易場，收報１﹒３４元，比招股價１﹒１８元高出１３﹒６％。每手２０００股

，若不計手續費，每手賺３２０元。

在耀才交易中心的暗盤收報１﹒３５元，高招股價１４﹒４％，不計手續費，每手賺３４０

元。（ｃｈ）

