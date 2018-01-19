【地皮截標】觀塘安達臣道投標反應理想，測量師上調估值２８％

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道首幅住宅地於今日下午截標，收到２５份標書，

當中不乏本港地產龍頭、中小型發展商所合組的財團及內房，部分更表明會進取出價。市場認為

，投標反應十分理想，反映發展商均看好後市，有測量師因此將該地估值上調２８％。

中原測量師行執行董事張競達認為，投標反應理想，與近日九龍再誕呎價新地王有關，決定

調升該地估值，樓面呎價由原來估計７０００元調升至９０００元，總值由１８﹒２億元調升

２８％至２３﹒３億元。

美聯測量師行董事林子彬則稱，是次收到的２５份標書數量，僅次於去年７月截標的馬鞍山

白石地皮及２０１２年５月截標的坪洲東灣Ａ地盤的３０份標書，多家內房亦有入標，反映中資

對港住宅市場的發展持續看好，積極尋找投資機會。他預計，多家發展商均希望「捷足先登」搶

先投得該區首幅發展用地，估計每呎樓面地價約為９０００元，項目估值約為２３﹒３４億元。

現場所見，是次參與的發展商包括內房中海外（００６８８）、越秀地產（００１２３）、

萬科海外及五礦地產（００２３０）；本港地產商則包括長實地產（０１１１３）、信置

（０００８３）、新地（０００１６）、恆地（０００１２）、會德豐（０００２０）、嘉華國

際（００１７３）、遠東發展（０００３５）、麗新發展（００４８８）、嘉里建設

（００６８３）、建灝地產、華懋集團、佳明（０１２７１）、其士國際（０００２５）、宏安

（０１２２２）夥錦華合資、大昌集團（０００８８）、、新世界（０００１７）、富豪

（０００７８）、英皇國際（００１６３）、莊士機構（００３６７）、億京發展夥萬泰集團等

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