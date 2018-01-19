【夜期時段】即月期指最新報３２２６１點，升２６點，高水６點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２２４３點，升８點，低水１１

點，最新報３２２６１點，升２６點，高水６點，合約成交８７２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３１８７點，升３點，高水８點，最新報

１３２１１點，升２７點，高水３１點，合約成交４４９張。（ｊｎ）

