《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２２４３點，升８點，低水１１
點，最新報３２２６１點，升２６點，高水６點，合約成交８７２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３１８７點，升３點，高水８點，最新報
１３２１１點，升２７點，高水３１點，合約成交４４９張。（ｊｎ）
19/01/2018 18:05
【夜期時段】即月期指最新報３２２６１點，升２６點，高水６點
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２２４３點，升８點，低水１１
點，最新報３２２６１點，升２６點，高水６點，合約成交８７２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３１８７點，升３點，高水８點，最新報
１３２１１點，升２７點，高水３１點，合約成交４４９張。（ｊｎ）
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