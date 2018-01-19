《經濟通通訊社１９日專訊》京東方精電（００７１０）發盈警，預期截至２０１７年１２
月３１日止年度錄得的純利按年大幅減少約６０％。主要因薄膜電晶體液晶（ＴＦＴ）市場激烈
競爭，及集團ＴＦＴ業務發展及擴充下製造費用及運營成本增加，以致毛利率下跌。公司認為財
務狀況依然穩固。（ｊｎ）
19/01/2018 17:41
【企業盈警】京東方精電（７１０）料年度純利按年大減約６０％
《經濟通通訊社１９日專訊》京東方精電（００７１０）發盈警，預期截至２０１７年１２
月３１日止年度錄得的純利按年大幅減少約６０％。主要因薄膜電晶體液晶（ＴＦＴ）市場激烈
競爭，及集團ＴＦＴ業務發展及擴充下製造費用及運營成本增加，以致毛利率下跌。公司認為財
務狀況依然穩固。（ｊｎ）
|生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
|生財有道19/01/2018
90後理財觀（上）
|國際動態19/01/2018
韓擬關虛擬幣交易所 Bitcoin受壓
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰