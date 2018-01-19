【企業盈警】京東方精電（７１０）料年度純利按年大減約６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》京東方精電（００７１０）發盈警，預期截至２０１７年１２

月３１日止年度錄得的純利按年大幅減少約６０％。主要因薄膜電晶體液晶（ＴＦＴ）市場激烈

競爭，及集團ＴＦＴ業務發展及擴充下製造費用及運營成本增加，以致毛利率下跌。公司認為財

務狀況依然穩固。（ｊｎ）

