《經濟通通訊社１９日專訊》正大企業國際（０３８３９）預期，截至２０１７年１２月
３１日止純利可能較２０１６年的８１０萬美元純利增加一倍。增長主要由於基建投資增長帶動
合營企業增加在中國西部銷售卡特彼勒機械設備，令應佔合營企業溢利顯著增加。
公司預期，截至２０１７年１２月３１日止全年業績將於２月下旬公布。（ｄｌ）
19/01/2018 18:28
【企業盈喜】正大企業國際（３８３９）料去年純利升一倍
《經濟通通訊社１９日專訊》正大企業國際（０３８３９）預期，截至２０１７年１２月
３１日止純利可能較２０１６年的８１０萬美元純利增加一倍。增長主要由於基建投資增長帶動
合營企業增加在中國西部銷售卡特彼勒機械設備，令應佔合營企業溢利顯著增加。
公司預期，截至２０１７年１２月３１日止全年業績將於２月下旬公布。（ｄｌ）
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