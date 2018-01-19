《經濟通通訊社１９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，旗下位於荃灣德
士古道的精品工廈項目「Ｗ２１２」自本月開售以來接近沽清，整個項目為集團套現約１６億元
。他又指，新地計劃於今年下半年推出位於沙田石門的全新商業項目。
代理物業投資部物業投資經理王家煦則補充，「Ｗ２１２」自開售以來，標準樓層平均呎價
約９５００元，個別高層的海景單位呎價約１﹒２８萬元。集團又會保留地下的兩個單位作長線
收租用途。（ｋｙ）
19/01/2018 17:39
【本港樓市】新地荃灣工廈「Ｗ２１２」接近沽清，套現約１６億元
《經濟通通訊社１９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，旗下位於荃灣德
士古道的精品工廈項目「Ｗ２１２」自本月開售以來接近沽清，整個項目為集團套現約１６億元
。他又指，新地計劃於今年下半年推出位於沙田石門的全新商業項目。
代理物業投資部物業投資經理王家煦則補充，「Ｗ２１２」自開售以來，標準樓層平均呎價
約９５００元，個別高層的海景單位呎價約１﹒２８萬元。集團又會保留地下的兩個單位作長線
收租用途。（ｋｙ）
|生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
|生財有道19/01/2018
90後理財觀（上）
|國際動態19/01/2018
韓擬關虛擬幣交易所 Bitcoin受壓
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰