【本港樓市】新地荃灣工廈「Ｗ２１２」接近沽清，套現約１６億元

《經濟通通訊社１９日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，旗下位於荃灣德

士古道的精品工廈項目「Ｗ２１２」自本月開售以來接近沽清，整個項目為集團套現約１６億元

。他又指，新地計劃於今年下半年推出位於沙田石門的全新商業項目。

代理物業投資部物業投資經理王家煦則補充，「Ｗ２１２」自開售以來，標準樓層平均呎價

約９５００元，個別高層的海景單位呎價約１﹒２８萬元。集團又會保留地下的兩個單位作長線

收租用途。（ｋｙ）

