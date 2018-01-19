中國聯通１２月４Ｇ用戶月淨增加４４４萬戶，按月增長低於１１月

《經濟通通訊社１９日專訊》中國聯通（００７６２）公布１２月營運數據，移動出帳用戶

數２﹒８４億戶，按月淨增加２８２﹒４萬戶，高於１１月２１０﹒３萬戶增長數字，其中４Ｇ

用戶累計達１﹒７５億戶，淨增加４４３﹒８萬戶，低於前月５０５﹒１萬戶增長數字。

上月固網寬頻用戶７６５３﹒９萬戶，按月淨減少９６﹒４萬戶。（ｋｙ）

