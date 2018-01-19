《經濟通通訊社１９日專訊》中國聯通（００７６２）公布１２月營運數據，移動出帳用戶
數２﹒８４億戶，按月淨增加２８２﹒４萬戶，高於１１月２１０﹒３萬戶增長數字，其中４Ｇ
用戶累計達１﹒７５億戶，淨增加４４３﹒８萬戶，低於前月５０５﹒１萬戶增長數字。
上月固網寬頻用戶７６５３﹒９萬戶，按月淨減少９６﹒４萬戶。（ｋｙ）
19/01/2018 17:14
中國聯通１２月４Ｇ用戶月淨增加４４４萬戶，按月增長低於１１月
《經濟通通訊社１９日專訊》中國聯通（００７６２）公布１２月營運數據，移動出帳用戶
數２﹒８４億戶，按月淨增加２８２﹒４萬戶，高於１１月２１０﹒３萬戶增長數字，其中４Ｇ
用戶累計達１﹒７５億戶，淨增加４４３﹒８萬戶，低於前月５０５﹒１萬戶增長數字。
上月固網寬頻用戶７６５３﹒９萬戶，按月淨減少９６﹒４萬戶。（ｋｙ）
|生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
|生財有道19/01/2018
90後理財觀（上）
|國際動態19/01/2018
韓擬關虛擬幣交易所 Bitcoin受壓
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰