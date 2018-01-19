《經濟通通訊社１９日專訊》由九倉（００００４）及南豐發展，並由會德豐
（０００２０）負責銷售的「亞洲樓王」－山頂「Ｍｏｕｎｔ Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」項目推售
以來銷售反應相當理想，去年已包攬亞洲分層呎價三甲位置，今再以招標形式售出１１樓Ｃ及Ｄ
單位，平均呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲分層住宅次高紀錄，僅次於同座高一層１２樓Ｃ及Ｄ室
平均呎價１３﹒２萬元紀錄。（ｋｙ）
19/01/2018 19:08
【本港樓市】九倉：山頂豪宅項目呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲次高
《經濟通通訊社１９日專訊》由九倉（００００４）及南豐發展，並由會德豐
（０００２０）負責銷售的「亞洲樓王」－山頂「Ｍｏｕｎｔ Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」項目推售
以來銷售反應相當理想，去年已包攬亞洲分層呎價三甲位置，今再以招標形式售出１１樓Ｃ及Ｄ
單位，平均呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲分層住宅次高紀錄，僅次於同座高一層１２樓Ｃ及Ｄ室
平均呎價１３﹒２萬元紀錄。（ｋｙ）
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