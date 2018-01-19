【本港樓市】九倉：山頂豪宅項目呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲次高

《經濟通通訊社１９日專訊》由九倉（００００４）及南豐發展，並由會德豐

（０００２０）負責銷售的「亞洲樓王」－山頂「Ｍｏｕｎｔ Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」項目推售

以來銷售反應相當理想，去年已包攬亞洲分層呎價三甲位置，今再以招標形式售出１１樓Ｃ及Ｄ

單位，平均呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲分層住宅次高紀錄，僅次於同座高一層１２樓Ｃ及Ｄ室

平均呎價１３﹒２萬元紀錄。（ｋｙ）

