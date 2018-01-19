《經濟通通訊社１９日專訊》基地錦標集團（０８４６０）發盈警，料截至去年１１月底止
１１個月盈轉虧，主要由於期內確認之收益減少，此乃主要由於學校重建項目及屯門住宅物業發
展項目之工程進度延誤。
另外，去年確認之上市開支增加，以及於去年６月上市後專業費用、員工成本及其他經營開
支增加。（ｌｙ）
19/01/2018 18:36
【企業盈警】基地錦標料首１１個月盈轉虧，因減少確認收益
《經濟通通訊社１９日專訊》基地錦標集團（０８４６０）發盈警，料截至去年１１月底止
１１個月盈轉虧，主要由於期內確認之收益減少，此乃主要由於學校重建項目及屯門住宅物業發
展項目之工程進度延誤。
另外，去年確認之上市開支增加，以及於去年６月上市後專業費用、員工成本及其他經營開
支增加。（ｌｙ）
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