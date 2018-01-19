《小傳日記》ＱＱ尾市大反擊，魚缸三連破頂好得戚！

《小傳日記》每逢業績期，花旗國魚缸都會爆上，而道指四日升咗７４６點後，噚日（１８

日）因為「孖屐」擔心國會通過唔到臨時預算議案，道指全日倒插９７點，但就仍然企穩喺二萬

六之上，報２６０１７。

噚晚唔少香江ＡＤＲ預託證券都有唔錯表現，「大象」更係彈起超過１巴仙，魚缸今朝稍為

高開２０點，但開市冇幾耐，半日最多攀升９２點之後就見腳軟。內銀過去幾日做咗升市功臣兼

屢次破頂後，今日繼續發力，重磅藍戰士大象（００００５）同生發發（００３８８）噚日創咗

高位後見腳軟，但ＱＱ（００７００）喺收市競價（Ｕ盤）時段突彈起１巴仙，加上今日神州磚

頭同內需股都有唔錯表現，魚缸喺臨埋單前拗腰升咗１３２點，報３２２５４，兼且仲要創埋歷

史新高，並連續三日破頂，而魚缸就連升咗四日，升咗９１６點或近３巴仙。

主板成交１６２６億，比噚日近二千億銀少咗超過１７巴仙！國貨佬指數方面，全日跳起

８４點，報１３１７９點。



＊股數大拆細舜宇好氣勢，缸友急散水希瑪終下墜＊



具有新經濟概念嘅藍戰士，除咗ＱＱ（００７００）同平保（０２３１８）外，手機設備佬

今年以嚟嘅走勢就只能用頹嚟形容，事關全球手機「孖屐」自「唉瘋Ｘ」出咗台之後就已經冇乜

好消息，加上又有幾間大行唱衰今年「唉瘋Ｘ」唔會好賣得，神州手機出貨量開始插水，手機新

技術嘅開發又好似遇到阻滯，缸友當然趁機喺高位掟貨走人啦。

行業雖然仲未有咩利好消息，但神州鏡頭一哥舜宇（０２３８２）今日正式拆細每手股數，

由以往十幾萬先買到一手，到依家只需萬幾銀就買到，滿足晒彈藥唔夠充足而又想入貨嘅缸友，

今日成交亦都急彈至超過１８億銀，股價就全日跳起超過４巴仙，報１１１﹒８銀。雖然破咗條

１０天線（１０８﹒２４銀），但就仲未突破到今年以嚟嘅橫行區間。

寶島鴻海系嘅鴻騰精密（０６０８８）連瀉五日，跌咗超過９巴仙後，今日跳彈床跳起超過

８巴仙，但原來好多盤都係即日鮮，臨尾埋單只係升兩巴仙，報５﹒０６銀。丘鈦

（０１４７８）喺過去三日累跌咗近一成，今日最多反彈超過４巴仙，埋單只係升咗近兩巴仙，

報１１﹒５２銀。瑞聲（０２０１８）都有１巴仙進帳，報１３５﹒９銀。

本地薑嘅半新丁希瑪眼科（０３３０９）喺今個禮拜一（１５日）入缸就搶晒風頭，以噚日

埋單計，過去四日足足爆升超過４倍。不過，升得快自然跌得快，今日倒插起過１６巴仙，報

１２﹒８８銀，但都較招股價２﹒９銀高出超過３倍。



＊神州磚頭熱摩通潑冷水，披繩無有怕新城玩破頂＊



缸友今日夾上神州磚頭，事關阿爺話上年商品住宅銷售額有逾一成增長，而摩通話神州磚頭

配股係行業最大風險，而融創（０１９１８）龍光（０３３８０）係高危，不過缸友仍然懶理，

當中二三線磚頭更加炒高晒，奧園（０３８８３）跳起１３巴仙，報６﹒６４銀，盤中一度高見

６﹒７５銀見上市新高。龍光就衝前１３巴仙，報１０﹒６８銀。至於早前亦「抽水」配股嘅新

城（０１０３０）今日就反彈１７巴仙，報７﹒０４銀，盤中高見７﹒０８銀破頂，好勁！

藍戰士入面，潤地（０１１０９）、中海外（００６８８）都相當有睇頭，分別彈起逾７巴

仙同近６巴仙，報２８﹒３銀及２９﹒８銀，盤中去到２８﹒８銀同３０﹒１銀插旗。而碧桂園

（０２００７）亦有逾３巴仙落袋，報１７﹒０４銀。



＊祖國經濟佳Ａ場好狀態，券佬仍熱炒銀證好精神＊



祖國去年全年經濟增長約７個巴仙，為七年來首次回升，Ａ場今日狀態大好，創兩年高位啦

，仲連升咗五個禮拜，一眾神州券商佬當然都唔執輸啦！橫行咗好耐嘅國泰君安（０２６１１）

自今個月初起就拾起上升嘅動力，仲一直往山頂進發添，今日佢終於如願以償啦，佢完場時仲飆

高約８巴仙，報２０﹒４５銀，全日最高位之餘仲要係最新山頂位，真係要畀個Ｌｉｋｅ佢呀！

作為神州券商一哥嘅中信証券（０６０３０）表現就認真麻麻，仲全日只係踢高近２巴仙，

報１９﹒９８銀；祖國銀河（０６８８１）全日升咗超過３巴仙，報６﹒５３銀；但佢嘅Ａ仔

（滬：６０１８８１）就太過得意忘形啦，竟然升到漲停，埋單報１２﹒３１人仔；華泰六八八

六（０６８８６）都圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ喇，最終收市時亦吹起近４巴仙，報１８﹒４６銀，

真係恭喜晒呀！



＊瑞信續看淡昆能升完散，缸友冇眼睇油氣跌到嘔＊



中國天然氣（００９３１）今日終於番返嚟魚缸呢個大家庭，全日仲表現狀態大勇添呀！同

時仲話，搵埋中海油集團一齊推動清潔能源事業發展，於是就決定以１億人仔，認購信託產品作

履約保證金喇。呢單「大刁」刺激股價全日彈高近７巴仙，埋單１﹒７１銀，盤中仲一度逼近

１﹒９銀關口，創咗大約９個月高位添呀，真係可喜可賀！

另一邊廂，喺上年１２月就Ｋｅｅｐ住升嘅昆能（００１３５），自從今個月初高見８﹒６

７銀嘅高位之後，就跑到冇乜氣啦。同時仲畀瑞信續予「跑輸孖屐」評級添，「他屐」就畀

６﹒５銀不變，完場時就足足冇咗近２巴仙，報７﹒６４銀，真係相當不幸呀，唔知後市仲有冇

機會回復番個升勢呢？

神州油氣（００７０２）喺午飯過後就毫無預警咁大插，所掛嘅賣盤有好多都超過１００萬

股，雖然都有部分勇士入市撈底，但最終都無力挽回劣勢，全日急瀉超過７８巴仙，報

０﹒０２８銀，最低曾見０﹒０２２銀，最多大插超過８３巴仙。請請！



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