【僭建風波】梁君彥批准民主派提出傳召鄭若驊到立法會之議案

《經濟通通訊社１９日專訊》民主派會議召集人莫乃光提出議案，要求律政司長鄭若驊到立

法會交代住所僭建細節，包括購入物業的過程、品格審查過程有否涉及隱瞞等。

立法會主席梁君彥批准議案可在１月３１日的立法會大會上提出，決定是否傳召鄭若驊到立

法會交代事件。（ｆｗ）（ｚｚ）

