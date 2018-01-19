【僭建風波】鄭若驊允下月底出席立會會議解釋，梁美芬認為宜提早

《經濟通通訊社１９日專訊》司長僭建風波仍在發酵。立法會司法及法律事務委員會主席梁

美芬透露，早前曾邀請律政司長鄭若驊出席下周一（２２日）的例會，介紹未來工作，但對方表

示要更多時間準備工作匯報，未能赴會，但答允可以出席２月尾的會議。

梁美芬認為，鄭若驊愈早出席會議，回應議員有關住所僭建的問題會愈好，因此她會在下周

一例會中諮詢議員意見，決定是否２月底前召開特別會議，並邀請鄭若驊出席。（ｆｗ）（ｚｚ

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