【香港政情】李慧琼引述張建宗指冀立會盡快審議利得稅兩級制草案

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會內務委員會主席李慧琼與政務司司長張建宗會面後，指

張建宗向她表示，期望立法會盡快審議有關利得稅兩級制的《２０１７年稅務（修訂）條例草案

》，以便於下一個課稅年度引入，減輕中小企負擔。

李慧琼又引述張建宗指，政府會於今個立法年度的餘下時間，向財務委員會及人事編制小組

委員會分別提交不少於３０項建議，並會向工務小組委員會提交８０多項撥款申請，涉及

１３００億元和４﹒４萬個職位。（ｃｗ）（ｚｚ）

