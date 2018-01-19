【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５５點子，報６﹒４１００

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１６９，較上個交易日大升

２３２點子，續刷新逾兩年高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５５點子，報６﹒４１００，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒４２５５。（ｊｙ）

