【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２１５點子，報６﹒４０４０

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４０，

較上個交易日４時３０分收盤價升２１５點子。全日在６﹒３８８８至６﹒４１００之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１９５點子，報６﹒４０２０。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１６９，較上個交易日大升２３２點子，續刷新逾兩年

高。（ｊｙ）

