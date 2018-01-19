《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４０，
較上個交易日４時３０分收盤價升２１５點子。全日在６﹒３８８８至６﹒４１００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１９５點子，報６﹒４０２０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１６９，較上個交易日大升２３２點子，續刷新逾兩年
高。（ｊｙ）
19/01/2018 16:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２１５點子，報６﹒４０４０
《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４０，
較上個交易日４時３０分收盤價升２１５點子。全日在６﹒３８８８至６﹒４１００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１９５點子，報６﹒４０２０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１６９，較上個交易日大升２３２點子，續刷新逾兩年
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