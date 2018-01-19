《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布，２０１７年，工業ＧＤＰ同比增６﹒４％，
建築業ＧＤＰ同比增４﹒３％，金融業ＧＤＰ同比增４﹒５％，房地產業ＧＤＰ同比增５﹒６％
，信息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增２６％。（ｊｙ）
19/01/2018 10:26
【聚焦數據】去年金融業ＧＤＰ增４﹒５％，房地產業增５﹒６％
《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布，２０１７年，工業ＧＤＰ同比增６﹒４％，
建築業ＧＤＰ同比增４﹒３％，金融業ＧＤＰ同比增４﹒５％，房地產業ＧＤＰ同比增５﹒６％
，信息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增２６％。（ｊｙ）
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