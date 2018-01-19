【聚焦人幣】ＢＩＳ：去年人幣實際有效匯率跌０﹒９９％，跌幅減

《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，２０１７年，人民幣實際有效

匯率累計跌０﹒９９％，名義有效匯率則累計跌０﹒６４％，錄２００３年以來首次連續兩年下

跌，但跌幅明顯收窄。

２０１７年１２月，人民幣實際有效匯率指數升０﹒２５％至１２１﹒６２；名義有效匯率

指數降０﹒０５％至１１７﹒８１。

２０１６年人民幣實際有效匯率累計下跌５﹒６９％，名義有效匯率則累計下跌５﹒８５％

，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創２００３年以來最大。（ｊｙ）

