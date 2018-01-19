《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，２０１７年，人民幣實際有效
匯率累計跌０﹒９９％，名義有效匯率則累計跌０﹒６４％，錄２００３年以來首次連續兩年下
跌，但跌幅明顯收窄。
２０１７年１２月，人民幣實際有效匯率指數升０﹒２５％至１２１﹒６２；名義有效匯率
指數降０﹒０５％至１１７﹒８１。
２０１６年人民幣實際有效匯率累計下跌５﹒６９％，名義有效匯率則累計下跌５﹒８５％
，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創２００３年以來最大。（ｊｙ）
19/01/2018 11:17
【聚焦人幣】ＢＩＳ：去年人幣實際有效匯率跌０﹒９９％，跌幅減
《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，２０１７年，人民幣實際有效
匯率累計跌０﹒９９％，名義有效匯率則累計跌０﹒６４％，錄２００３年以來首次連續兩年下
跌，但跌幅明顯收窄。
２０１７年１２月，人民幣實際有效匯率指數升０﹒２５％至１２１﹒６２；名義有效匯率
指數降０﹒０５％至１１７﹒８１。
２０１６年人民幣實際有效匯率累計下跌５﹒６９％，名義有效匯率則累計下跌５﹒８５％
，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創２００３年以來最大。（ｊｙ）
|生財有道19/01/2018
90後理財觀（上）
|國際動態19/01/2018
韓擬關虛擬幣交易所 Bitcoin受壓
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰