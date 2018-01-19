【康宏風暴】小股東控曹貴子等聆訊延至３月初，相關聆訊合併處理

《經濟通通訊社１９日專訊》康宏環球（０１０１９）及有關人士遭受一名持有逾３００萬

股康宏，每股平均買入價逾１元的小股東於早前入稟高院。小股東控告康宏執行董事曹貴子、王

利民、麥光耀等有關人士和公司損害股東權益，就其股權被攤薄一事提出索償，並要求法庭宣布

康宏於２０１５年的配股計劃無效，以及禁止主要股東郭曉群和陳佩雄行使投票權或處理他們名

下的康宏股份。

案件今早於高等法院進行指示聆訊，惟法官夏利士指，由於康宏及被控的相關人士現正涉及

其他兩宗案件，因此將案件押後至３月６日，與其餘兩宗案件合併處理。

法官於庭上問到，現時康宏已有採取相關法律行動控告曹貴子等人士，呈請人Ｚｈｕ

Ｘｉａｏ Ｙａｎ（朱曉燕）為何仍要入稟時，代表律師林恩銘於庭上回應，朱曉燕於康宏舉行

股東特別大會當日提請入稟狀，是因為對於當時公司的控制權誰屬仍有爭議，呈請人入稟亦是為

挑戰當日股東大會的決定，不讓做錯的人（ｗｒｏｎｇｄｏｅｒｓ）取得公司控制權。

他續指，呈請人從新聞中了解到答辯人之一的曹貴子已離開香港，但相信入稟狀仍對其他被

告有效。

由於現時與康宏相關的案件亦包括於股東特別大會被撤銷投票權的郭曉群入稟要求重開股東

會，和康宏環球對曹貴子及前公司高層等的案件。法官決定將現時有關康宏的案件合併處理。

此外，有本地報章報道，此案的呈請人小股東朱曉燕於本港的地址與富邦陣營的康宏總裁及

執行董事吳榮輝相同，估計兩人或是相識。（ｋｙ）

