《日入而息》安達臣道地皮截標，康宏案延至３月審，港股再破頂

《今天重點》﹡地政總署公布觀塘安達臣道地皮共收２５份標書

﹡小股東控曹貴子等聆訊延至３月初，相關聆訊合併處理

﹡中原城市領先指數按周升１﹒２％，七大指數齊創新高

﹡恆地（０００１２）北角「君譽峰」首張價單，入場開放單位４７７萬元

﹡會德豐（０００２０）「ＣＡＰＲＩ」暫沽４２２伙，１５號洋房招標

﹡九倉（００００４）山頂豪宅項目呎價逾１２﹒８萬元，創亞洲次高



《即日市況》﹡港股連續三日破頂，收３２２５４升１３２點，成交降至１６２６億



《深滬股市》﹡去年ＧＤＰ七年首回升，滬綜指再創兩年高，連升五周



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒２２６５╱６９，日圓最新報１１０﹒６８╱７１



《公司業績》﹡隆成金融（０１２２５）料去年投資虧損５﹒９億元

﹡中國泛海金融（００９５２）兩季虧轉盈２１４５萬元

﹡惠理集團（００８０６）宣派每股普通股８６仙之特別現金股息



《公司資訊》﹡小股東控曹貴子等聆訊延至３月初，相關聆訊合併處理

﹡其士（０００２５）及寶聲土瓜灣津匯推５１伙，折實入場費約４００萬元

﹡恆地（０００１２）北角「君譽峰」首張價單，入場開放單位４７７萬元

﹡會德豐（０００２０）「ＣＡＰＲＩ」暫沽４２２伙，１５號洋房招標

﹡中國天然氣（００９３１）與中海油集團合作，購信託產品作保證金，今早

復牌

﹡華新手袋（０２６８３）超購２３９倍，一手中籤率八成

﹡希瑪眼科（０３３０９）獲每股２﹒９元悉數行使超額配股權

﹡東岳集團（００１８９）旗下附屬東岳有機硅獲增資逾５億元

﹡威華達（００６２２）以５﹒２５億元出售證券金融公司３０％股權

﹡科通芯城（００４００）收購「易造機器人網」業務

﹡香港醫思（０２１３８）建議發行美元債券，所得淨額作營運資金

﹡奧克斯（０２０８０）旗下中環會所裝修料涉１０００萬，預期８月重開

﹡奧瑪仕（００９５９）委非獨家顧問，發展區塊鏈技術業務

﹡萬達酒店（００１６９）今早停牌，待刊發非常重大收購公告

﹡融信（０３３０１）今年銷售目標按年增加，上海靜安項目第四季推盤

﹡環宇物流（０６０８３）每手買賣單位改為４０００股，下月８日生效

﹡豐盛（００６０７）擬售中傳動（００６５８）控股權，今早齊復牌

﹡藥明生物（０２２６９）與香港中央證券訂立信託契據

﹡中國再保險（０１５０８）子公司去年原保費收入升１６﹒２％至

３７１﹒２億元人民幣

﹡恆大健康（００７０８）購買湖南省五幅地塊使用權，涉６﹒９９億元人幣

﹡新地（０００１６）荃灣工廈「Ｗ２１２」接近沽清，套現約１６億元

﹡安寧控股（００１２８）申請將荃灣鄉村俱樂部改劃為住宅用途

﹡天下圖（００４０２）執行董事徐健已獲委任為財務總監

﹡胡曉明辭任北京燃氣藍天（０６８２８）行政總裁，由鄭明傑接任

﹡鱷魚恤（００１２２）附屬公司將按售賣令出售分攤物業



《國企紅籌》﹡上藥（０２６０７）折讓近７％配股，淨籌逾３１億元

﹡民航信息（００６９６）與多個機場訂立分包協議

﹡重慶機電（０２７２２）終止開展低毛利對外貿易業務

﹡中移動（００９４１）去年１２月淨上客新增３２５萬戶，４Ｇ上客加快

﹡農行（０１２８８）發布「法人租賃住房貸款」和「共有產權住房貸款」產

品

﹡兗州煤（０１１７１）子公司第四季煤銷量升８３％

﹡江蘇寧滬高速公路（００１７７）副總經理王宏偉遭免職

﹡中國太平（００９６６）為中石化集團提供「售後租回」融資租賃服務

﹡中國聯通（００７６２）１２月４Ｇ用戶月淨增加４４４萬戶，按月增長低

於１１月

﹡人保（０１３３９）去年財險保費收入增加１２﹒５％

﹡中國建築（０３３１１）與中建二局成立合營，投資地下綜合管廊項目

﹡光大國際（００２５７）與中國航天建設集團簽署全面合作框架協議



《神州民企》﹡騰訊（００７００）和谷歌達成專利交叉授權許可協議

﹡華南城（０１６６８）發２﹒５億美元優先票據，息７﹒２５％

﹡麗珠（０１５１３）附屬收購生物醫藥開發商餘下４９％股權，涉２﹒９４

億元人民幣

﹡滙力資源（０１３０３）附屬授出本金最多１億元人民幣之循環貸款融資



《中國要聞》﹡中證監ＩＰＯ通過率暫僅五成，分析料審核向企業內控

﹡上海去年ＧＤＰ首破３萬億元，增６﹒９％持平上年；上海去年中外資金融

機構本外幣貸款餘額增長１２％；上海去年地產開發投資增４％，增速回落

近３個百分點

﹡去年上海外商直接投資實際到位金額同比降８％

﹡華為今年收入目標１０２２億美元

﹡微信支付首個無人快閃店落戶上海

﹡上交所張東科稱積極擁抱新經濟是今年重點任務

﹡中保監表示「保險金額」等監管指標按季改為按月報送

﹡中證監主席助理表示新時代資本市場價值投資理念確立

﹡深交所表示已成立跨部門市場分析工作小組

﹡國家政策性金融債首次登陸城市商業銀行櫃台

﹡樂視網終止重大資產重組及取消改名

﹡人行逆回購利率持平，全周淨投放５９００億；人行據報禁支付機構為虛擬

貨幣交易提供服務；去年新增房地產貸款５﹒６萬億元，少增逾千億

﹡去年金融業ＧＤＰ增４﹒５％，房地產業增５﹒６％

﹡報道指在海航集團澄清股權架構前，美國不會批准其投資項目

﹡山東省去年開放電網交易料節省企業成本２５億元

﹡中證監表示繼續嚴密盯防編造傳播虛假信息的違法行為；中證監對５宗案件

作出行政處罰，其中兩宗為內幕交易；：繼續積極推動新三板市場監管條例

出台

﹡公安部工商總局聯合查處違法網絡傳銷活動



《寶島快訊》﹡台股六連升收升０﹒７％，續創近２８年高



《其他消息》﹡梁君彥批准民主派提出傳召鄭若驊到立法會之議案

﹡鄭若驊允下月底出席立會會議解釋，梁美芬認為宜提早

﹡范國威報名參新東補選，稱下周開始與各黨派討論政綱

﹡公民黨就預算案見陳茂波，促設藥物基金、建新醫院

﹡李慧琼引述張建宗指冀立會盡快審議利得稅兩級制草案

﹡楊岳橋認為戴啟思任大律師公會主席不礙與內地交流

﹡財匯局優化上市實體核數師監管之條例草案，下周三交立法會首讀

﹡黃之鋒指警方非法禁錮和濫權，入稟索償４﹒５萬元

﹡陳茂波稱內地改革開放進程，香港是互惠互利下得益者

﹡任亮憲宣布出戰港島區：立法會需要一個擅協商的人

﹡經濟通首辦Ｆｉｎｔｅｃｈ大獎，頒授逾４０個獎項

﹡深股通額度全日用８﹒４億元；滬股通額度全日用３﹒７億元

﹡天星小輪新專營權商討大致完成，如獲行會同意將於４月起生效

﹡中原城市領先指數按周升１﹒２％，七大指數齊創新高

﹡證監會建議修訂收購規則，提高清洗交易寬免的投票批准門檻

﹡美聯表示本周末１５個指標屋苑預約睇樓量按周升近９％

﹡地政總署表示觀塘安達臣道地皮共收２５份標書

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