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即市新聞

22/01/2018 08:02

《日出而作》林鄭指大灣區助港破樽頸，寶勝私有化，華府再度停運

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０７１．７２　升　　　５３．９１點╱０．２１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８１０．３０　升　　　１２．２７點╱０．４４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３３６．３８　升　　　４０．３３點╱０．５５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７３０．７９　升　　　２９．８３點╱０．３９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４３４．４５　升　　１５３．０２點╱１．１５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５２６．５１　升　　　３１．６８點╱０．５８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．６６，歐元兌美元１．２２５８
　
　　《最新資訊》﹡５公司Ａ股ＩＰＯ獲發批文，籌資總額不超過６７億元
　　　　　　　　﹡萬達集團全年計劃收入２４７９億人民幣
　　　　　　　　﹡美國白宮：錯誤支持中國在２００１年加入世貿
　　　　　　　　﹡人行：商業銀行人幣跨境帳戶融資業務實行逆周期調節
　　　　　　　　﹡九龍灣中央試驗所，研遷往岩洞
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）馬鞍山雲海加推４３伙，個別提價４％
　　　　　　　　﹡油價上周累跌超過１％，華府停擺憂慮金價微升
　　　　　　　　﹡ｅＩＤ最快後年推，料政府銀行通行
　　　　　　　　﹡林鄭：拓大灣區破港發展樽頸，醫療教育安老產業落戶
　　　　　　　　﹡林鄭：港失５年機會，政府要做金融促成者
　　　　　　　　﹡陳茂波倡港循３方向，靈活走位配合國家發展
　　　　　　　　﹡中動向（０３８１８）向管理層等配股，淨籌２﹒７億
　　　　　　　　﹡德國ＳＰＤ通過就籌組聯合政府與默克爾展開談判
　　　　　　　　﹡消費股帶動美股收升，十年期美債收益率見３年高位
　　　　　　　　﹡美元上周五創２０１５年來最長跌勢，憂美國政府停擺
　　　　　　　　﹡樂視網或周四復牌，賈躍亭逾十億質押股或須追加擔保
　　　　　　　　﹡鄭若驊：一地兩檢，有法律基礎
　　　　　　　　﹡摩通續望中石化增持，瑞銀升騰訊、友邦目標
　　　　　　　　﹡沙特首表態：全球產油國今年之後在產量方面繼續合作
　　　　　　　　﹡北韓派藝術先遣隊赴韓視察表演場地
　　　　　　　　﹡美國兩黨談判失敗，政府陷停擺
　　　　　　　　﹡美國政府停擺第２日，溫和兩黨參議員尋求合作
　　　　　　　　﹡鄭若驊自揭南區物業，３處違規改裝
　　　　　　　　﹡中國基建港口（０８２３３）獲准下周一轉往主板交易
　　　　　　　　﹡依波路（０１８５６）主要股東悉售２８﹒７１％股權，涉１﹒６億
　　　　　　　　﹡馬時亨：樓價「黐線」，我買不起新樓
　　　　　　　　﹡眾安在線（０６０６０）全年原保險保費收入約５９﹒５７億人幣
　　　　　　　　﹡普天通信（０１７２０）購光纖生產設施及技術，涉２７８０萬人幣
　　　　　　　　﹡煜新控股（０１０４８）罷免行政總裁周建華，繼續暫停買賣
　　　　　　　　﹡寶勝（０３８１３）溢價近３２％獲私有化，裕元（００５５１）擬派特息
　
　　《國企紅籌》﹡中石化（００３８６）去年油氣當量產量４﹒４６億桶，增逾３％
　　　　　　　　﹡中信銀行（００９９８）副行長張強辭任
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）完成發行５０億美元票據

　　《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）王傳福：插電式混合動力車型未來仍是私家車主流
　
　　《中國要聞》﹡工信部部長：新能源汽車補貼政策調整勢在必行
　　　　　　　　﹡中保監官員：即將頒布保險經紀、公估人監管規定
　　　　　　　　﹡中證監：把監管資本市場各項工作納入法治軌道

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