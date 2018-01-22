【史上新高】中資金融股回吐，港股曾倒跌約２００點至３２０４６

《經濟通通訊社２２日專訊》中資金融股回吐，港股高開２２點後，約十分鐘左右走勢急轉

直下，更一度倒跌２０８點至３２０４６，力守三萬二關。現仍下跌１４４點或０﹒４５％，報

３２１１０，主板成交１２９﹒５３億元。

上證綜合指數報３４８２﹒０２，下跌５﹒８４點或下跌０﹒１７％，成交２６４﹒７１億

元人民幣。國指下挫１１２點報１３０６３。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國銀行（０３９８８） ４﹒３５元 下跌１﹒８１％

建設銀行（００９３９） ８﹒３５元 下跌１﹒５３％

工商銀行（０１３９８） ７﹒０９元 下跌１﹒３９％

中國平安（０２３１８） ９２﹒４０元 下跌０﹒９６％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒１５元 下跌０﹒７５％



匯豐控股（００００５） ８４﹒８０元 下跌０﹒７０％

港交所 （００３８８） ２９３﹒２０元 下跌０﹒５４％

中國移動（００９４１） ８０﹒４０元 下跌０﹒１２％

騰訊控股（００７００） ４５２﹒００元 下跌０﹒０９％

銀河娛樂（０００２７） ６５﹒２５元 上升２﹒１１％

金沙中國（０１９２８） ４７﹒３５元 上升２﹒９３％

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