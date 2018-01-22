【史上新高】港破頂後反覆跌１４點午收３２２４０，成交９５２億

《經濟通通訊社２２日專訊》港股續創新高，技術上進一步超買，雖然港股預託證券續升，

不過美國聯邦政府被迫暫時關門，影響投資氣氛。港股今早再創歷史新高，開市升２２點，報

３２２７６，然後最多升至３２３０３創史上新高，惟之後大市走勢反覆，最低曾見３２０４６

點跌２０８點。不過，騰訊（００７００）破頂、平保（０２３１８）倒升創新高，令大市跌幅

收窄，最終午收跌１４點或０﹒０４％，報３２２４０點。

國指半日跌２點或０﹒０２％，報１３１７６。滬指升７點或０﹒２２％，報３４９５點。



＊騰訊破頂高見４５７元，平保旺旺潤地造好＊



交銀國際予互聯網業領先評級，建議投資者關注騰訊，而騰訊亦獲瑞銀續予「買入」評級，

公司完成發行５０億美元票據，股價最高見４５７元破頂，午收升０﹒５３％，報４５４﹒８元

。

平保今早亦見９４﹒９元創上市新高，有傳平安好醫生獲軟銀投資，１月底前提交ＩＰＯ申

請，股價今早收漲０﹒９６％，報９４﹒２元。國壽（０２６２８）則升０﹒１９％，報

２５﹒８元。

個別車股今早升幅亦擴大，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼政策調整勢在必行，而逐

步釋放調整壓力比推遲到２０２０年底的一次性調整更理想，比亞迪（０１２１１）、華晨

（０１１１４）、吉利（００１７５）午收分別升５﹒２７％、跌１﹒８６％及跌０﹒８％，報

７３﹒９５元、１９﹒０４元及２４﹒８０元。

消費股旺場，旺旺（００１５１）高見７﹒３４元創兩年半高，午收漲５﹒０６％，報

７﹒２７元，暫為表現第２佳藍籌。內房潤地（０１１０９）則升６﹒３６％，報３０﹒１元，

為半日表現最佳藍籌。同業早前配股的新城（０１０３０）則升４﹒９７％，報７﹒３９元，盤

中高見７﹒７８元破頂。



＊寶勝獲私有化裕元派特息，中油氣主席被斬倉後股價倍升＊



寶勝（０３８１３）溢價獲提私有化，因裕元（００５５１）持有寶勝國際６２﹒４１％股

權，寶成工業將向裕元支付６７﹒６億元作代價，而裕元則計劃將從裕元出售獲得的淨收益幾乎

全部作為一次性特別股息派發予裕元股東。寶勝漲２７﹒２７％，報１﹒９６元。裕元升１３﹒

５５％，報３６﹒４５元，盤中見３７﹒１元破頂。

中油氣（００７０２）上周五（１９日）尾市大插八成，今早卻大幅高開８６％，其後升幅

擴至２﹒１倍，最高見０﹒０８７元，午收升１﹒８倍，報０﹒０７９元。該公司公布，獲執董

兼主席戴小兵告知，由於其股票經紀鑒於公司股價於上周五劇跌，因此，戴氏全資持有之

ＳＯＧＲＩ及其持有公司之２﹒１５億股及９００萬股普通股，佔已發行股本總額約１﹒３％及

０﹒０５％，於同日內遭經紀斬倉。戴小兵同日亦增持股份。（ｆｆ）

