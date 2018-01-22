【華府停運】美國參議院未達成共識會議結束，聯邦政府繼續停擺

《經濟通通訊社 日專訊》美國參議院會議結束，共和民主兩黨尚未達成協議，會將投票推

遲至美國時間周一中午，意味著美國政府將繼續停擺，兩黨領袖會示會繼續進行商討。

此前一個由兩黨溫和派參議員組成的團體正尋找解決危機的辦法，希望能推進兩黨就移民問

題達成協議。（ｍｎ）

